Агентство по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана сообщило о продаже безымянного комплекса зданий и сооружений гостиницы в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

Речь идёт о трёхэтажном здании по улице Шуртепа, 2. Общая площадь участка — 2,99 гектара, площадь зданий и сооружений — 12143 кв. м.

Победителем тендерных торгов стала компания Torgoviy Dom Metalloinvest Vostok, которая предложила за объект 78,75 млрд сумов. Она должна провести оплату в течение короткого срока, чтобы стать владельцем комплекса.

По данным АУГА, заявки на участие в торгах поступили от пяти претендентов.

По данным Spot.uz, гостиница использовалась в правительственных, а не коммерческих целях (поэтому в сервисах вроде Booking.com данные о ней отсутствуют). АУГА пыталось продать объект в 2021 году, но найти покупателя не удалось.





Согласно данным ЕГРПО, Torgoviy Dom Metalloinvest Vostok зарегистрирована 24 декабря 2021 года с уставным фондом 10,8 млрд сумов. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

Одним из учредителей компании указан Лебединский горно-обогатительный комбинат (51%) — крупнейшее в России и СНГ предприятие по добыче и обогащению железной руды, производству железорудного сырья и металлоресурсов. Предприятие входит в структуру «Металлоинвеста», который, в свою очередь, являются частью холдинга USM миллиардера Алишера Усманова.

49% «Торгового дома» принадлежит Hamkor Temir Savdo, занимающейся производством чугуна, стали и ферросплавов. Этим предприятием владеют Дилмурод Ильясович Пулатов (3,7%) и Metall West, где он же является единственным учредителем.

Предприниматель также владеет долями в Premium Polygraph (51,7%) и Orient Finans (15%).

В Узбекистане Алишер Усманов финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия Узбекистана, в том числе по регенерации архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании ранее приобрели долю в «Капиталбанке», «Ахангаранцементе» и Ташкентском металлургическом заводе.