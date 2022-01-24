Akkermann Cement CA, дочерняя компания российской Akkermann Cement, стала владельцем 98,6% акций цементного завода «Ахангаранцемент», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Группа предприятий, объединенных брендом Akkermann Cement, входит в многопрофильный российский холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова. В 2021 году Akkermann Cement произвел около 4 млн тонн цемента. Главные активы компании — это цементные заводы в Новотроицке и Горнозаводске, а сейчас к ним присоединится и «Ахангаранцемент».

В конце 2021 года «Ахангаранцемент» ввел в эксплуатацию новую линию по производству цемента сухим способом мощностью 2,5 млн тонн цемента в год.

«Новая линия требует высокой квалификации и производственного опыта от специалистов технологов и ремонтного персонала. Akkermann Cement имеет успешный опыт эффективного управления такими современными линиями», — отметили в компании.

Председатель совета директоров Akkermann Cement Антон Селявко заявил, что «инвестиция в Ахангаранцемент, как и все инвестиции USM в Узбекистане, в первую очередь направлены на развитие этой страны, малой родины Алишера Усманова, главного акционера USM».

«Вся прибыль, которая будет генерироваться здесь, останется в Узбекистане и будет направлена на социально-экономическое развитие республики. Мы видим в этом большой потенциал. Растущее население, спрос на качественное новое жилье, в перспективе — поддержка покупательского спроса через ипотечное кредитование, все это будет способствовать росту потребления цемента», — отметил он.

По его словам, в прошлом году рынок цемента в Узбекистане перешел в фазу профицита мощностей и высокой конкуренции, как между местными производителями, так и со стороны импорта из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Рынок цемента в России находится в фазе профицита мощностей уже давно, начиная с 2015 года. В этих условиях Akkermann Cement показал хорошие результаты и приобрел опыт эффективной организации производства и продаж, который будет использован в Узбекистане», — заявил Антон Селявко.

Сделка была реализована с привлечением финансирования «Газпромбанка».

«Газета.uz» сообщала, что Lamanka Enterprises из Кипра и Giacinttar из Британских Виргинских островов объявили о продаже своих акций в «Ахангаранцементе» 13 января. Пакет акций оценён в 1,88 трлн сумов.

USM -холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В число активов группы входят такие лидирующие отраслевые компании, как «Металлоинвест», «МегаФон» и «Удоканская медь». USM выступает акционером «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ). USM зарегистрирована в России. Основные акционеры USM — Алишер Усманов, Владимир Скоч, Варвара Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.