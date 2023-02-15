Каждый год по традиции в Узбекистане дают название году грядущему. И каждый год по традиции принимается государственная программа по реализации стратегии действий. 2023 год не стал исключением — он был объявлен Годом заботы о человеке и качественного образования. Сейчас идёт всенародное обсуждение проекта госпрограммы на текущий год. Учитывая, что подобные программы были приняты и в предыдущие годы, логично было бы предположить, что программа на 2023 год попытается продолжить начатое, чтобы обеспечить преемственность. Насколько это так? Колумнист «Газеты.uz», эксперт в сфере образования Комил Джалилов попытался проанализировать на примере некоторых пунктов программы, касающихся реформ в сфере образования.

Выступая с посланием парламенту и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года, президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность продолжения реформ в сфере образования. В обсуждаемом проекте указа президента о госпрограмме на 2023 год поставлена задача «поэтапно, начиная с 2023/2024 учебного года, внедрить в общеобразовательные учреждения новую учебную программу, направленную на воспитание учащихся в духе общечеловеческих и национальных ценностей и патриотизма, а также развивать их коммуникативные навыки, критическое и творческое мышление, навыки сотрудничества и исследовательской деятельности».

Для этого, предполагается обучение в 1−4-х классах по учебникам, разработанным на основе «передового иностранного опыта» (в приложении к проекту указа — программе на 2023 год — эта задача сформулирована как «внедрение учебников начальных классов на основе международных стандартов»), а для 5−11-х классов должны быть определены «меры по внедрению учебников и учебно-методических комплексов специализированных образовательных учреждений по STEAM-предметам, в том числе, с учётом зарубежного опыта». Различные формулировки вызывают ряд вопросов.

Новая учебная программа?

Если судить по формулировке в тексте проекта указа (пункт 8б), предполагается поэтапное внедрение новой учебной программы с 2023/2024 учебного года. Если верить приложению к указу, продолжится внедрение Национальное учебной программы (пункт 167). Какое из этих двух поручений будет выполняться, если документ будет утверждён в таком же виде?

Разработка Национальной учебной программы «с привлечением квалифицированных педагогов, научных работников, психологов и зарубежных экспертов» была поручена Министерству народного образования и Государственной инспекции по надзору за качеством образования указом президента от 6 ноября 2020 года. Завершить полное внедрение программы до 2026 года предусмотрено Стратегией развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы (цель 42) и Национальной программой по развитию народного образования в 2022—2026 годах, утверждённых указами главы государства. Предыдущие государственные образовательные стандарты общего среднего и среднего специального образования, утверждённые в 2017 году для 12-летнего образования, утратили силу в 2021 году.

По данным Республиканского центра образования, к разработке учебных программ по 22 предметам были привлечены 246 экспертов, в том числе школьные учителя, методисты, профессора и преподаватели вузов, а также международные эксперты из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Агентства США по международному развитию (USAID). Центр отмечает, что «в национальных учебных программах определены навыки, которые необходимо развивать у учащихся исходя из требований XXI века». Госинспекция по надзору за качеством образования, со своей стороны, сообщала о привлечении более 600 экспертов для обеспечения преемственности школьных учебных программ с программами дошкольного, профессионального и высшего образования.

Как указано в Анализе сектора образования Узбекистана за 2021 год, подготовленном ЮНИСЕФ, разработка Национальной учебной программы, в которой, помимо ЮНИСЕФ и USAID, участвовали Британский совет и другие организации, проходила в несколько этапов, включая десятки тренингов для разработчиков программы. Только ЮНИСЕФ в 2020—2021 годах вложил 150 тысяч долларов США для поддержки данной реформы.

Разработка такого объёмного документа, как Национальная учебная программа, охватывающая все этапы и предметы обязательного образования, — процесс трудоёмкий и затратный. Даже развитые страны с их материальными и человеческими ресурсами не часто разрабатывают подобный документ. К примеру, национальная учебная программа, внедрённая в Великобритании в 1988 году, была пересмотрена только в 1994−95 годах, причём это была не разработка новой программы, а именно пересмотр действующей с целью облегчения содержания образования. Новая национальная учебная программа, действующая и поныне, была внедрена в 2014 году.

В Финляндии национальная учебная программа 2004 года заменила программу, разработанную за 10 лет до этого. В Эстонии, единственной постсоветской стране, вошедшей в первую десятку по результатам международных исследований PISA 2018 года, национальная учебная программа пересматривается примерно раз в десятилетие. Возможно, Узбекистану тоже стоит довести начатое вместе с международными организациями дело до конца и проанализировать результаты, прежде чем браться за новое?

Учебники: в поисках «передового иностранного опыта»?

Согласно проекту указа, в начальных классах будут внедрены учебники на основе «передового иностранного опыта» (так говорится в тексте проекта указа) или «международных стандартов» (текст проекта приложения к указу), а для старших классов будут разработаны меры по внедрению учебников по STEAM-предметам «в том числе с учётом зарубежного опыта». Будет ли продолжена работа по изданию учебников на основе Национальной учебной программы или это будут новые учебники, из текста непонятно.

В марте 2021 года Шерзод Шерматов, тогда министр народного образования, презентовал новые учебники для 1−2-х классов, разработанные на основе Национальной учебной программы. Директор Республиканского центра образования Шухрат Сатторов написал, что «подходы, заложенные в новых учебниках, понравились главе государства», и «было поручено продолжить в том же темпе». В указе президента от 11 мая 2022 года было отмечено внедрение «с 2021/2022 учебного года в 1- и 2-х классах… 252 наименований новых современных учебников, рабочих тетрадей для учащихся и учебных пособий для педагогов» и определены сроки разработки учебников по Национальной учебной программе для оставшихся классов. К 2022/2023 учебному году Республиканским центром образования были обновлены учебники для 3-, 6-, 7- и 10-х классов. По официальным данным, только в 2022 году на эти цели было предусмотрено выделение 1,1 тлрн сумов.

ЮНИСЕФ сообщал об участии в разработке учебников по родному языку и читательской грамотности, математике и естественным наукам 1−3-х классов. Международные эксперты, участвовавшие в разработке учебников, заявляли об изучении международного опыты при составлении программ и учебников, развитии критического и творческого мышления, а также о соответствии учебников международным стандартам.

В 2019 году USAID объявило о запуске четырёхлетней «Программы совершенствования образования в Узбекистане» с бюджетом 29,5 млн долларов. Помимо локализации Кембриджских учебников по английскому языку и информатике, в рамках программы были также разработаны учебники и руководства для учителей по родному языку и читательской грамотности, а также математике для 1−4-х классов. В июле 2022 года они были переданы МНО для апробации в двух регионах. Сообщалось, что учебники и стандарты, на которых они основаны, разработаны группой опытных национальных и международных специалистов в сотрудничестве с учителями начальных классов Узбекистана.

В ноябре 2022 года Агентство президентских учреждений, тогда ещё независимая от МНО структура (ныне − Агентство специализированных образовательных учреждений при Министерстве дошкольного и школьного образования) объявило о запуске проекта по локализации Кембриджских учебников по физике и биологии.

Во второй половине 2022 года стали всё чаще говорить о внедрении финского опыта в школьное образование. Заместитель главы Администрации президента Комил Алламжонов заявил, что «нашими специалистами на основе финских стандартов создаются учебные комплексы для 1−4-х классов», а МНО объявило о начале с января 2023 года апробации «современных учебников для 1−4-х классов, отмеченных знаком качества уполномоченных органов Финляндии».

29 декабря 2022 года главе государства были представлены учебники 1−4-х классов, заново разработанные специальной рабочей группой «на основе передовых зарубежных методик». Позже в интервью узбекской службе Радио «Свобода» («Озодлик») Комил Алламжонов сообщил, что разработка этих учебников началась в 2019 году и была профинансирована за счёт его собственных средств. Было также заявлено о «начале работы и для старших классов».

Учебники, разработанные это специальной рабочей группой, представлены как развивающие навыки, «наиболее полезных человеку XXI века» — критическое мышление, креативность, коллаборация и коммуникация (4К). В проекте указа о госпрограмме 2023 год развитие этих навыков указано в качестве ожидаемого результата от внедрения учебников на основе «передового иностранного опыта» в начальной школе.

Итак, на данный момент имеется следующее:

Учебники 1−3- и 6-, 7-, 10-х классов, разработанные Республиканским центром образования при поддержке ЮНИСЕФ на основе Национальной учебной программы;

Учебники 1−4-х классов по родному языку и читательской грамотности, а также математике, разработанные на средства USAID;

Учебники 1−4-х классов, разработанные специальной рабочей группой, которая также начала разработку учебников для старших классов;

Кембриджские учебники по физике и биологии для старших классов, локализация которых была начата Агентством специализированных образовательных учреждений.

Все они, согласно заявлениям, основаны на международном опыте. О внедрении какого из этих наборов идёт речь в проекте программы на 2023 год? Будет ли выбран один из этих наборов учебников? Если да, то кем и на основе каких критериев?

Возможно, будут внедрены все имеющиеся на данный момент наборы как альтернатива (внедрение альтернативных учебников допускается постановлением правительства, рекомендации по их внедрению также даёт ЮНИСЕФ)? Если да, как будет обеспечиваться взаимозаменяемость учебников − их соответствие утверждённым государством целям обучения?

Если будут разработаны совершенно новые учебники, что делать с учебниками, разработку и тиражирование которых налогоплательщики уже оплатили? И будет ли доведена до логического завершения разработка учебников по Национальной учебной программе, в разработку которых (как программы, так и учебников) вложено немало сил и средств как государства, так и международных доноров? Хотелось бы услышать ответы на эти вопросы ответственных организаций.

Автор участвовал в разработке Национальной учебной программы и учебников по литературе для школ с узбекским языком обучения (6, 7, 10 классах) на основе Национальной учебной программы.

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