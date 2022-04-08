Новые учебники и пособия для учителей начальных классов по предметам «Родной язык и читательская грамотность» и «Математика» разработаны в Узбекистане совместными усилиями Агентства США по международному развитию (USAID) и Республиканского центра образования при Министерстве народного образования.

По данным пресс-службы посольства США в Ташкенте, 8 апреля в рамках «Программы совершенствования образования в Узбекистане» USAID был проведён семинар по обзору разработанных стандартов и книг, на котором представители Министерства народного образования, научно-исследовательских институтов и школ узнали о процессе, подходах и исследованиях, лежащих в основе новых учебно-методических материалов.

В начале 2021 года группа опытных национальных и международных специалистов в сотрудничестве с учителями начальных классов Узбекистана разработала новые стандарты обучения учащихся 1−4-х классов по предметам «Родной язык и читательская грамотность» и «Математика».

Затем стандарты были использованы для разработки новых высококачественных учебников и руководств для учителей с вовлекающим содержанием и интегрированными методами обучения, ориентированными на учащихся.

Материалы включают около 980 уроков по предмету «Родной язык и читательская грамотность» и 675 уроков по математике. Команда также создала более 3000 новых иллюстраций, которые оживили содержание книг, отмечается в сообщении.

После рассмотрения и отзывов группы по обзору о новых методических и учебных материалах они будут доработаны к началу июня и представлены МНО на утверждение.

USAID в партнёрстве с Министерством народного образования опробует новые материалы в 2022—2023 учебном году в 918 государственных школах Наманганской и Сырдарьинской областей, чтобы подтвердить их соответствие и потенциал в улучшении результатов обучения базовой грамотности и навыкам арифметики.

По завершении апробации книги будут пересмотрены на основе отзывов учителей, и окончательные версии будут отпечатаны МНО для распространения по всей стране начиная с 2023—2024 учебного года. Это обеспечит доступ более 2 миллионам школьников Узбекистана к высококачественным учебникам, а десятки тысяч учителей будут использовать высококачественные пособия для преподавателей по предметам «Родной язык и читательская грамотность» и «Математика».

«Мы рады партнёрству с USAID в рамках „Программы совершенствования образования в Узбекистане“, которая выведет нас на следующий этап образовательных реформ и улучшение результатов учащихся до международного уровня. Данные высококачественные стандарты и книги помогут детям Узбекистана реализовать свой потенциал и развить базовые навыки, необходимые для их успеха в старших классах и в жизни», — сообщил Шухрат Сатторов, директор Республиканского центра образования.

Ранее мы писали, что с текущего учебного года 208 школ Наманганской и Сырдарьинской областей внедрили учебники «Английский как иностранный язык» (1−11-й классы) и «Информатика и информационные технологии» (5−11-й классы) международного издательства Cambridge University Press. Учебники были адаптированы к контексту Узбекистана в рамках указанной выше программы USAID, которое выделило грант в 10 млн долларов на приобретение лицензии у издательства и печать книг за рубежом.