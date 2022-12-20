Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана, предложил провозгласить 2023 год Годом заботы о человеке и качественного образования (Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили).

Предложение встречено аплодисментами.

В начале своего выступления глава государства отметил, что завершающийся 2022 год был очень сложным годом испытаний.

«Обретённый нами за этот период опыт вновь подтверждает одну истину: лишь упорным и самоотверженным трудом можно добиться прогресса», — сказал он.

В этом году численность населения Узбекистана превысила 36 миллионов, ежегодно пополняясь новым поколением почти в 900 тысяч человек, «что нас, конечно, радует», отметил президент.

«Мы стараемся создавать все необходимые условия для того, чтобы каждый в нашей большой и дружной семье — Узбекистане — жил в мире и благополучии», — сказал глава государства.

Он отметил ряд достижений страны, «несмотря на пандемию, глубокий экономический, политический кризис и противоречия в мире».

«В результате широкомасштабных и эффективных реформ валовой внутренний продукт страны впервые превысил 80 млрд долларов. Только в этом году в нашу экономику было привлечено 8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, а экспорт достиг 19 млрд долларов», — сказал президент.