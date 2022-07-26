Около 500 тысяч современных учебников и руководств для учителей по родному языку и читательской грамотности, а также математике для 1−4-х классов получило Министерство народного образования Узбекистана от Агентства США по международному развитию (USAID).

Новые учебные материалы, разработанные совместно USAID, МНО и Республиканским центром образования при МНО, будут апробированы в 919 государственных школах Наманганской и Сырдарьинской областей в течение 2022−2023 учебного года, сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте. Как уточнили «Газете.uz» в дипмиссии, пилотный проект охватит 277 тысяч учащихся начальных классов. В августе USAID также проведёт обучение 10 тысяч учителей.

Новые учебники по математике, родному языку и читательской грамотности, а также инновационные руководства для учителей содержат увлекательный контент и поддерживают личностно-ориентированное обучение и новые подходы обучения, сказал директор Республиканского центра образования Шухрат Сатторов. Улучшении навыков чтения и математики в начальных классах даст учащимся необходимые базовые навыки для достижения успеха в старших классах и их применения в жизни, добавил он.





Команда национальных и международных специалистов сотрудничала с учителями начальных классов Узбекистана в разработке новых учебников в течение 2021−2022 учебного года.

После завершения пилотирования учебники будут пересмотрены на основе отзывов учителей и учащихся, а окончательные версии будут напечатаны Министерством народного образования.

С 2023—2024 учебного года все учащиеся 1−4-х классов — в общей сложности более 2 миллионов детей — начнут пользоваться новыми учебниками, а все учителя страны получат доступ к удобным современным руководствам.

Мы писали, что в начале 2021 года в рамках проекта были разработаны новые стандарты обучения учащихся 1−4-х классов по предметам «Родной язык и читательская грамотность» и «Математика». Эти стандарты были использованы для разработки новых учебников и руководств для учителей.

В прошлом учебном году в этих же регионах были внедрены учебники по английскому языку (1−11-е классы) и информатике (5−11) международного издательства, адаптированные у условиям Узбекистана и также разработанные при поддержке USAID.