В 208 школах Наманганской и Сырдарьинской областей с этого учебного года внедряются новые учебники «Английский как иностранный язык» (1−11-й классы) и «Информатика и информационные технологии» (5−11-й классы) издательства Cambridge University Press. 3 ноября Агентство США по международному развитию (USAID) передало школам двух регионов в общей сложности 385 тысяч учебников и руководств для учителей, сообщила пресс-служба посольства США.

Книги и руководства переданы по пилотной программе Министерства народного образования Узбекистана и USAID, целью которой является улучшения результатов обучения школьников. Учебники были адаптированы к контексту Узбекистана в рамках «Программы совершенствования образования в Узбекистане» USAID в сотрудничестве с Республиканским центром образования при МНО. Американское агентство выделило грант в размере 10 млн долларов на приобретение лицензии у издательства и печать учебников за рубежом.

В интервью телеканалу «Узбекистан 24» директор Республиканского центра образования Шухрат Сатторов сообщил, что цель проекта заключается в «наполнении нашей системы образования современным содержанием», в том числе путём внедрения через современные учебники новых подходов и технологий как среди учащихся, так и среди учителей.

«В стране создаются новые школы, классы с необходимой инфраструктурой, и их нужно наполнять новым образовательным содержанием», — отметил он.

В руководствах для преподавателей, идущих в связке с учебниками, подробно разъясняется, как проводить каждый урок, как повысить эффективность усвоения материала классом, продолжил он. Важными аспектами является то, что учебники направлены на формирование у учащихся важных навыков, в том числе навыка общения, а учебники для старших классов — и на выбор профессии.

Новые учебники по информатике отличаются от прежних тем, что готовят «не пользователей информационных технологий, а будущих игроков рынка ИКТ, способных производить цифровой контент», сказал Шухрат Сатторов.

Фото: USAID Uzbekistan.

После завершения пилотного проекта книги будут доработаны на основе отзывов учителей и переизданы Министерством народного образования для распространения во всех школах страны с 2022—2023 учебного года.

Министр народного образования Шерзод Шерматов в своём Telegram-канале сообщил, что со следующего года учебники будут доступны учащимся по приемлемой арендной плате, как и другие учебники. Всего в стране насчитывается более 6,3 миллиона учащихся школ.

USAID до настоящего времени провело обучение более 1000 учителей английского языка и информационных технологий по использованию новых учебников и руководств.

Ранее сообщалось о разработке при содействии USAID новых образовательных стандартов, приближённых к международным, по родному языку, математике и информатике.