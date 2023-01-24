С мая 2023 года цена электроэнергии для населения Кыргызстана увеличится на 30% — с 0,77 сома ($0.0089) до 1 сома ($0.012) за кВт*ч. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров на своей странице в Facebook.

«Если мы этого не сделаем, мы рискуем навсегда потерять нашу энергетическую отрасль. Потому что к себестоимости произведённой у нас электроэнергии в 21 тыйынов добавляются затраты на оплату труда энергетиков, замену устаревших трансформаторов, проводов, столбов, и стоимость 1 кВтч электроэнергии в итоге составляет 2 сом 38 тыйынов», — пояснил он.

По его словам, за годы независимости в Кыргызстане не было построено ни одной гидроэлектростанции, трансформаторы большой мощности и высоковольтные линии не обновлялись, износ электрооборудования составляет более 80%. При этом в полтора раза выросла численность населения, в разы увеличилось число построек. Если в 1991 году потребление электроэнергии в Кыргызстане составляло 9 млрд кВт*ч, то на сегодня — около 16 млрд.

Более того, в последние 15 лет в зимнее время года Кыргызстан импортирует 3 млрд кВт*ч электроэнергии по 3 сома ($0,035). Горнодобывающей промышленности энергоресурс поставляется по 5,04 сома за кВт*ч ($0,059), государственным и средним предприятиям — по 3,4 сома ($0,059), а населению — по 0,77 сома ($0,0089), малообеспеченным семьям — по 0,5 сома ($0,0058).

Тариф для населения сейчас составляет 0,77 сома при потреблении до 700 кВт*ч в месяц, а свыше 700 кВт*ч — 2,16 сома.

«При этом долг энергоотрасли составляет 137 миллиардов сомов ($1,59 млрд). Грубо говоря, отечественная энергетика стала полуживой», — отметил Жапаров.

Президент также прокомментировал «локальные отключения электроэнергии».

«Я напрямую получаю информацию о текущей ситуации в энергетике, веерных отключений не было, потребление электроэнергии значительно увеличилось из-за сильных холодов, на оборудования приходится нагрузка. В этой связи вынуждено временно отключается электроэнергия, чтобы сохранить оборудования и не допустить аварийных отключений. Если работы по снижению энергопотребления не будут проведены вовремя, это может привести к системной аварии не только энергосистемы Кыргызстана, но и объединённой энергосистемы Центральной Азии (появится риск повторения системного сбоя 25 января 2022)», — отметил он.

Садыр Жапаров заверил, что в будущем долг энергоотрасли будет полностью погашен, что позволит стране обеспечивать себя собственной электроэнергией.

Ситуация в Узбекистане

В последний раз в Узбекистане тарифы на газ и электроэнергию повышались в августе 2019 года. С тех пор либерализация цен на энергоресурсы и реформа энергетической сферы неоднократно откладывается.

Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года председатель «Региональных электрических сетей» Улугбек Мустафоев сообщал, что президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годы.

В мае мы писали, что всего в республике насчитывается 7,3 миллиона абонентов, потребляющих электроэнергию, из которых 80% расходуют в среднем до 200 кВт·ч электроэнергии в месяц. Однако на долю этих домохозяйств приходится всего 31% (5,7 млрд кВт·ч) от общего объёма потребляемой населением электроэнергии.

В Узбекистане 85% из 4 млн абонентов газа потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Однако на их долю приходится всего 35% (4,5 млрд кубометров) от общего потребления населения.

Правительство планировало ввести социальную норму потребления энергоресурсов и ввести лимиты с 15 июля, поскольку большей частью государственных субсидий пользуется те, кто больше потребляют, но позже отложило принятие решения.

Экономист Бехзод Хошимов отмечал, что текущая ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче. По его словам, миллиарды долларов субсидий в большей степени поощряют богатых.