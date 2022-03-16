Специальная комиссия Координационного диспетчерского центра «Энергия» (КДЦ «Энергия», расположен в Ташкенте), в состав которой вошли представители системных операторов энергосистем Центральной Азии, в частности Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, завершила расследование причин блэкаута, произошедшего 25 января. Об этом сообщается на сайте казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC.

«Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана», — говорится в сообщении.

В этот день в 10:59 по ташкентскому времени «произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ «Ташкент».

«Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-й и 2-й систем шин 500 кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7 раз выше допустимого)», — отмечается в сообщении.





«Противоаварийная автоматика электрических сетей KEGOC и электростанций на юге Казахстана сработала в штатном режиме с учётом требований по разделению энергосистемы при системных авариях. Благодаря этому удалось предотвратить полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана, с сохранением электроснабжения примерно 60% потребителей юга страны. При этом энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана были полностью обесточены», — говорится в сообщении.

В KEGOC добавили, что на ликвидацию аварии и снятие ограничений всех потребителей в Казахстане потребовалось 4 часа, в то время как в Кыргызстане схема и режим были восстановлены более чем через сутки, а в Узбекистане восстановление энергоснабжения потребителей заняло четверо суток.

В KEGOC назвали причиной блэкаута неполадки на Сырдарьинской ТЭС в день аварии. 26 января представитель Министерства энергетики Узбекистана подтверждал, что неисправность произошла на этой ТЭС. Политолог, эксперт по электроэнергетике Петр Своик в интервью «Газете.uz» также отмечал, что коллапс вызвало замыкание на Сырдарьинской ТЭС.

25 января по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева для изучения причин аварии была создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра. Комиссия пока не называла причин сбоя.

На совещании у президента 31 января отмечалось, что одной из причин отключения стало то, что энергосистема Узбекистана не полностью закольцована магистральными линиями напряжением 200−500 кВ. Шавкат Мирзиёев поручил подготовить проект увеличения электрогенерирующих мощностей и автоматизации электроснабжения.