Республиканская комиссия получила предложения по снижению скорости движения транспорта на отдельных участках улиц и дорог в регионах Узбекистана и должна утвердить их в декабре. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» 3 декабря сообщил начальник Службы безопасности дорожного движения ДОБ МВД полковник Олим Саидов.

11 февраля президент Шавкат Мирзиёев поручил, чтобы в центре Ташкента скорость транспорта была снижена с разрешённых 70 до 50−60 км/ч. С тех пор прошло 298 дней, или более 9,5 месяцев, но решение до сих пор не было принято.

В апреле правительство утвердило новые Правила дорожного движения. Однако в них максимальная скорость в населённых пунктах была оставлена прежней. Снижать её до 60 км/ч «в определённых местах» в крупных городах разрешено республиканской комиссии во главе с премьер-министром. До этого решение должны одобрить местные кенгаши депутатов. До настоящего времени известно о принятии таких решений кенгашами Ташкента, Андижанской области и Самаркандской области.

Отвечая на вопрос «Газеты.uz», почему республиканская комиссия до сих пор не приняла решение и почему правительство не могло утвердить снижение скорости на всей территории страны одним постановлением, Олим Саидов сказал, что для этого, в первую очередь, «необходимо было изучить потоки транспортных средств и пешеходов на конкретных дорогах», при этом «посоветовавшись с широкой общественностью».

По его словам, во всех областных центрах было изучено количество автотранспорта, пропускная способность улиц и дорог, объёмы автомобильного и пешеходного трафика. Снижение скорости обсуждалось в кенгашах народных депутатов каждого региона, сказал он.

«Решения, одобренные всеми областными кенгашами, представлены в республиканскую специальную комиссию. Собрана вся информация, она внесена в повестку дня заседания комиссии. На ближайшем заседании будет принято решение, на каких улицах в разрезе областей снизить скорость движения», — отметил глава СБДД. Он добавил, что этот вопрос должен быть решён в этом месяце, возможно, до 10 декабря.

«Принятием одного решения мы не должны создавать неудобства для граждан, неудобства для водителей, других участников дорожного движения, это не должно привести к негативным последствиям. [Процесс потребовал времени] из-за того, что нужно принять решение, изучив ситуацию на месте, продумав всё тщательно, семь раз измерить и один раз отрезать. Я думаю, что обдуманное решение, принятое в согласовании [с общественностью] и с применением научного подхода, в будущем даст свой результат», — подчеркнул он.

За первые 10 месяцев в Узбекистане произошло 7636 дорожно-транспортных. В них погибли почти 2000 человек, в том числе 226 детей, пострадали почти 7200 человек.

«Снижение скорости — первая и минимальная мера» для спасения жизней людей, говорил в интервью «Газете.uz» Мурад Абидов, представитель Минтранса Узбекистана.

Новость о планах снизить скорость ожидаемо вызвала недовольство части жителей. Такое же недовольство во время первого обсуждения этих планов выразили депутаты кенгаша Ташкента, которые заявили, что 70 км/ч — и так невысокая скорость. После критики общественности они одобрили снижение скорости единогласно.