Кенгаш народных депутатов Андижанской области одобрил предложение об ограничении скорости движения транспорта с 70 до 60 км/ч на 52 улицах и дорогах в области. Решение кенгаша об этом было принято 14 октября.

Согласно данным УБДД УВД области, за девять месяцев текущего года в регионе официально зарегистрировано 584 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 117 человек и пострадали 477.

Причиной 121, или 20%, всех ДТП названо превышение разрешённой скорости. Большая часть таких аварий произошла на 52 участках улиц и дорог, в том числе на 15 — в Андижане, на 5 — в Андижанском районе, 3 — в Джалакудукском, Мархаматском, Пахтаабадском, Кургантепинском и Шахриханском районах и 2 — в Асакинском, Балыкчинском, Булакбашинском, Бустонском, Ходжаабадском, Избасканском, Алтынкульском, Улугнорском районах и городе Ханабаде.

В решении кенгаша перечислен каждый участок, в том числе данные его о длине и ширине, количестве перекрёстков, объектов торговли, магазинов, школ, пешеходных переходах, аварийности и другие.

Решение о снижении скорости с установлением соответствующих знаков будет представлено в Республиканскую специальную комиссию по безопасности в сфере дорожного движения, которую возглавляет премьер-министр. Это следующие участки:

город Андижан — улицы Узбекистан, Бобуршох, Ташкент, Усмана Юсупова, Фитрата, Дукчи Эшона, Университетская, Машраба, Мукими, Фурката, Ю. Отабекова, Наймана, Чулпоншоха и Сой;

— улицы Узбекистан, Бобуршох, Ташкент, Усмана Юсупова, Фитрата, Дукчи Эшона, Университетская, Машраба, Мукими, Фурката, Ю. Отабекова, Наймана, Чулпоншоха и Сой; Андижанский район — отрезок 8−10 км на Андижанской кольцевой дороге 4P-130 в махалле «Полосон», отрезок 154−156 км на Ферганской кольцевой дороге 4Р-112 в махалле «Чем», 1−2 км дороги 4Н-1084 в махалле «Март», отрезок 81−83 км дороги 4Р-116 «Наманган-Уйчи-Учкурган-Андижан» в махалле «Саноат», отрезок 13−15 км дороги 4Р-116 «Наманган-Уйчи-Учкурган-Андижан» в махалле «Шуро»;

— отрезок 8−10 км на Андижанской кольцевой дороге 4P-130 в махалле «Полосон», отрезок 154−156 км на Ферганской кольцевой дороге 4Р-112 в махалле «Чем», 1−2 км дороги 4Н-1084 в махалле «Март», отрезок 81−83 км дороги 4Р-116 «Наманган-Уйчи-Учкурган-Андижан» в махалле «Саноат», отрезок 13−15 км дороги 4Р-116 «Наманган-Уйчи-Учкурган-Андижан» в махалле «Шуро»; Асакинский район — отрезок 161−165 км улицы Имама Бухари на Ферганской кольцевой дороге 4Р-112, отрезок 20−24 км улицы Умид на дороге 4Р-138 «Шахрихан-Асака-Мархамат-Кизилкия»;

— отрезок 161−165 км улицы Имама Бухари на Ферганской кольцевой дороге 4Р-112, отрезок 20−24 км улицы Умид на дороге 4Р-138 «Шахрихан-Асака-Мархамат-Кизилкия»; Балыкчинский район — отрезок 101−106 км в центре района и 113−118 км в городке Чинабад на Ферганской кольцевой дороге 4Р-112;

— отрезок 101−106 км в центре района и 113−118 км в городке Чинабад на Ферганской кольцевой дороге 4Р-112; Булакбашинский район — отрезок 8−10 км на улице И. Исмаили автодороги 4Р-251 «Ташкент-Ош-Булакбаши», отрезок 4−7 км автодороги 4Р 137 «Ходжаабад-Булакбаши-Кулла-Укчи», проходящий через территорию района;

— отрезок 8−10 км на улице И. Исмаили автодороги 4Р-251 «Ташкент-Ош-Булакбаши», отрезок 4−7 км автодороги 4Р 137 «Ходжаабад-Булакбаши-Кулла-Укчи», проходящий через территорию района; Бустонский район — отрезок 393−396 км дороги А-373, отрезок 0−4 км дороги 4Р128 «Буз-Урмонбек-Балыкчи»;

— отрезок 393−396 км дороги А-373, отрезок 0−4 км дороги 4Р128 «Буз-Урмонбек-Балыкчи»; Ходжаабадский район — отрезок 441−443 км (зоопарк) дороги М39 «Гулистон-Бука-Ангрен-Коканд-Ош» через Андижан, отрезок 453−455 км этой же дороги (центр);

— отрезок 441−443 км (зоопарк) дороги М39 «Гулистон-Бука-Ангрен-Коканд-Ош» через Андижан, отрезок 453−455 км этой же дороги (центр); Избасканский райо н — отрезок 67−68 км на дороге 4Р-116 «Наманган-Уйчи-Учкурган-Хаккулабад-Пойтуг-Андижан» в махалле «Турткул», отрезок 76−78 км этой же дороги в махалле «Околтин»;

— отрезок 67−68 км на дороге 4Р-116 «Наманган-Уйчи-Учкурган-Хаккулабад-Пойтуг-Андижан» в махалле «Турткул», отрезок 76−78 км этой же дороги в махалле «Околтин»; Джалакудукский район — отрезок 20−22 км дороги 4Р-249 «Куруккайрагоч-Жанибий Оламушук-Охунбобоев», отрезок 9−11 км дороги 4К-72 «Кутарма-Охунбобоев-Кургантепа-Чимён-Панжикургон», отрезок 22−23 км дороги 4Р-248 «Андижан-Жанубий Оламушук-Ойим-дорога M-41»;

— отрезок 20−22 км дороги 4Р-249 «Куруккайрагоч-Жанибий Оламушук-Охунбобоев», отрезок 9−11 км дороги 4К-72 «Кутарма-Охунбобоев-Кургантепа-Чимён-Панжикургон», отрезок 22−23 км дороги 4Р-248 «Андижан-Жанубий Оламушук-Ойим-дорога M-41»; Мархаматский район — отрезок 31−35 км дороги 4Р-138 «Шахрихан-Асака-Мархамат-Кизилкия» (центр района), отрезок 51−53 км дороги 4Р-140 «Маргилан-Кува-Мархамат-Аравон» (центр района), отрезок 24−25 км дороги 4Р-137 «Ходжаабад-Булакбаши-Кулла-Укчи» (село Укчи);

— отрезок 31−35 км дороги 4Р-138 «Шахрихан-Асака-Мархамат-Кизилкия» (центр района), отрезок 51−53 км дороги 4Р-140 «Маргилан-Кува-Мархамат-Аравон» (центр района), отрезок 24−25 км дороги 4Р-137 «Ходжаабад-Булакбаши-Кулла-Укчи» (село Укчи); Алтынкульский район — отрезок 133−135 км на Ферганской кольцевой дороге 4Р-112 (центр района) и 122−123 км этой же дороги (центр Куштепы);

— отрезок 133−135 км на Ферганской кольцевой дороге 4Р-112 (центр района) и 122−123 км этой же дороги (центр Куштепы); Пахтаабадский район — отрезок 20−24 км дороги 4Р132 «Пайтуг-Кизил куприк-Пахтаабад-Бозоркургон» в махалле «Тупобжувоз», отрезок 20−24 км дороги 4Р-133 «Пахтаабад-Маданият» в махалле «Маданият», отрезок 5−20 км дороги 4Р-133 в махалле «Учкургон» — заезд в город Пахтаабад;

— отрезок 20−24 км дороги 4Р132 «Пайтуг-Кизил куприк-Пахтаабад-Бозоркургон» в махалле «Тупобжувоз», отрезок 20−24 км дороги 4Р-133 «Пахтаабад-Маданият» в махалле «Маданият», отрезок 5−20 км дороги 4Р-133 в махалле «Учкургон» — заезд в город Пахтаабад; Кургантепинский райо н — отрезок 19−21 км между маршрутом 4P-136 «Кутарма-дорога Карасу-Ханабад-село Тополино (центр района), отрезок 48−51 км дороги 4Р-135 «Андижан-Тешикташ-Ойим-Кургантепа-Джалалкудук-дорога А-373» (центр района), отрезок 33−35 км дороги 4P-136 «Кутарма-дорога Карасу-Ханабад-село Тополино» (центр Карасу);

н — отрезок 19−21 км между маршрутом 4P-136 «Кутарма-дорога Карасу-Ханабад-село Тополино (центр района), отрезок 48−51 км дороги 4Р-135 «Андижан-Тешикташ-Ойим-Кургантепа-Джалалкудук-дорога А-373» (центр района), отрезок 33−35 км дороги 4P-136 «Кутарма-дорога Карасу-Ханабад-село Тополино» (центр Карасу); Шахриханский район — отрезок 4−12 км дороги 4Р-138 «Шахрихан-Асака-Мархамат-Кизилкия» в махалле «Найнаво», 12-й км дороги 4Р-139 в махалле «Назармахрам», отрезок 9−10 км дороги 4P-112 в Шахрихан в махалле «Вахим»;

— отрезок 4−12 км дороги 4Р-138 «Шахрихан-Асака-Мархамат-Кизилкия» в махалле «Найнаво», 12-й км дороги 4Р-139 в махалле «Назармахрам», отрезок 9−10 км дороги 4P-112 в Шахрихан в махалле «Вахим»; Улугнорский район — отрезок 31−34 км дороги 4Р-127 «Маргилан-Сойбуйи» в махалле «Ок олтин», отрезок 12−16 км дороги 4Р-141 «Штаб-Улугнор» в махалле «Ок олтин»;

— отрезок 31−34 км дороги 4Р-127 «Маргилан-Сойбуйи» в махалле «Ок олтин», отрезок 12−16 км дороги 4Р-141 «Штаб-Улугнор» в махалле «Ок олтин»; Ханабад — 1-й км внутреней дороги на улице Обод махалли «Мустакиллик» (рядом с торговым центром «Каштан»), отрезок в 3 км на улице А. Каримова в махалле «Анхор».

Андижанская область стала второй после Ташкента, где 10 октября кенгаш народных депутатов со второй попытки одобрил снижение скорости на всех улицах в пределах Малой кольцевой автодороги до 60 км/ч, а на некоторых участках нескольких центральных улиц — до 50 км/ч.

«Снижение скорости — первая и минимальная мера» для спасения жизней людей, говорил в интервью «Газете.uz» Мурад Абидов, представитель Минтранса Узбекистана. Новость о планах снизить скорость ожидаемо вызвала недовольство части жителей. Такое же недовольство во время первого обсуждения этих планов выразили и столичные депутаты, которые заявили, что 70 км/ч — и так невысокая скорость. После критики общественности и более детального изучения вопроса они одобрили снижение единогласно.

Согласно обновлённым в этом году Правилам дорожного движения, в Ташкенте, Нукусе и областных центрах максимальная разрешённая скорость для транспорта может быть снижена до 60 км/ч. Однако правительство не стало вводить это ограничение по умолчанию, а решило доверить одобрение решения об этом республиканской комиссии. При этом есть оговорка: только «в местах с высокой интенсивностью дорожного движения и в людных местах».