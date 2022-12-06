Кенгаш народных депутатов Самаркандской области одобрил предложение об ограничении скорости движения транспорта с 70 до 60 км/ч на ряде улиц и дорог в области. Решение принято на сессии 2 декабря, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе кенгаша.

Согласно данным УБДД УВД области, за последние 10 месяцев в области было зарегистрировано около 315 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подавляющая часть ДТП, или 285, произошла по причине превышения скорости. В результате этих аварий погибли 88 человек, 219 получили травмы.

Глава УБДД УВД области Шавкат Бойхуразов сообщил, что на автомагистралях, проходящих по территории области, используются 10 автомобилей, оснащённых приборами для измерения скорости. По сравнению с прошлым годом количество аварий за такой же период уменьшилось на 85, а число погибших — на 6 человек. Однако количество транспортных средств и участников дорожного движения постоянно растёт, что требует пересмотра привычных подходов.

Для обеспечения безопасности движения на автомагистралях и улицах, проходящих через регион, депутаты одобрили снижение скорости до 60 км/ч на следующих участках:

на улицах Афросиаб, Дахбед и Гагарина в Самарканде;

на отрезке 40−43 км Самаркандской кольцевой дороги М-37а;

на улицах Амира Темура Самарканда и У. Барноева в Каттакургане;

отрезок 57−64 км дороги 4P-47 в Ургутском районе;

отрезок 22−24 км дороги «Тайлак-Ургут» 4P-50;

отрезок 0−2 км дороги «Ургут-Почвон-Устахона» 4K-522;

отрезок 0−5 км дороги «Булунгур-Ургут М39» 4P-47;

отрезок 2−9 км дороги «Самарканд-Айни» А-377 в Тайлакском районе;

Решение о снижении скорости с установлением соответствующих знаков будет представлено для одобрения в Республиканскую специальную комиссию по безопасности в сфере дорожного движения, которую возглавляет премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Самаркандская область стала третьим регионом после Ташкента и Андижанской области, где местные кенгаши одобрили снижение скорости. Однако их решения пока ожидают одобрения республиканской комиссии.

«Снижение скорости — первая и минимальная мера» для спасения жизней людей, говорил в интервью «Газете.uz» Мурад Абидов, представитель Минтранса Узбекистана. Новость о планах снизить скорость ожидаемо вызвала недовольство части жителей. Такое же недовольство во время первого обсуждения этих планов выразили и столичные депутаты, которые заявили, что 70 км/ч — и так невысокая скорость. После критики общественности они одобрили снижение единогласно.

Согласно обновлённым в этом году Правилам дорожного движения, в Ташкенте, Нукусе и областных центрах максимальная разрешённая скорость для транспорта может быть снижена до 60 км/ч. Однако правительство не стало вводить это ограничение по умолчанию, а решило доверить одобрение решения об этом республиканской комиссии. При этом есть оговорка: только «в местах с высокой интенсивностью дорожного движения и в людных местах».