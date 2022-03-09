Военные действия России в Украине продолжаются уже две недели. За это время сотни мировых компаний покинули российский рынок. Страна стала мировым лидером по объёму наложенных на неё санкций, которые затронули более 5500 субъектов. Рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный кредитный рейтинг России с «B» до «С», т. е. до уровня «дефолт неизбежен». Курс рубля обновил исторические максимумы по отношению к доллару и евро.

Из-за войны очень сильно пострадала экономика Украины. Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук в интервью Bloomberg рассказал, что ВВП страны в нынешних условиях сокращается вдвое.

Ухудшение экономического положения в России и Украине, которые входят в число основных торговых партнёров Узбекистана, может оказать влияние на экономику страны. «Газета.uz» изучила, как устроены торгово-экономические отношения Узбекистана с этими двумя государствами.

При подготовке материала использованы данные Государственного комитета по статистике. «Газета.uz» благодарит комитет за сотрудничество.

Список товаров, которыми Узбекистан торгует с Россией и Украиной

Россия

Торговля с Россией

2019

2020

2021

Всего, млн долларов

6 669,6

5 659,5

7 517,0

Экспорт Узбекистана

2 531,9

1 485,8

2 058,9

Импорт из России

4 137,7

4 173,8

5 458,1



Россия в 2021 году стала главным торговым партнёром Узбекистана, отобрав этот статус у Китая впервые с 2014 года. За прошедший год товарооборот между странами составил 7,51 млрд долларов — это 47,4% всей торговли Узбекистана со странами СНГ. Объём экспорта Узбекистана вырос на 38,5% до 2,05 млрд долларов, а импорт — на 30,7% до 5,45 млрд долларов.

Основные рынки экспорта плодоовощной продукции Узбекистана приходятся на Россию (30,5% всех поставок), Казахстан (20,5%), Кыргызстан (12,2%) и Китай (11,7%). Хотя официально на долю России приходится почти треть экспорта фруктов и овощей, этот показатель может быть больше с учётом возможного реэкспорта узбекской продукции через Казахстан и Кыргызстан.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Российские предприятия также являются основными покупателями узбекского текстиля. В 2021 году Узбекистан на 38,9% увеличил экспорт текстильной продукции — до 910,7 млн долларов (31,1% всех поставок). Но и здесь необходимо учитывать факт возможного реэкспорта через соседние страны.

Узбекистан также возобновил экспорт газа: если в 2020 году было поставлено 2402 кубометров газа на 300 долларов, то в 2021 году — уже 627,9 млн кубометров на 76,6 млн долларов. В физическом объёме уменьшились поставки полимеров — с 77,9 тысячи до 63,3 тысячи тонн, но они выросли в стоимостном выражении — с 58,8 млн до 85,1 млн долларов. Аналогичная ситуация с трикотажными полотнами — 13,2 тысячи тонн на 50,1 млн долларов против 11,9 тысячи тонн на 60,2 млн долларов.

Почти в 2,5 раза вырос экспорт необработанного цинка — до 15,2 тысячи тонн (на 45,2 млн долларов). Узбекские предприятия также заметно увеличили поставки фруктовых и овощных соков — с 6595 тонн до 10,7 тысячи тонн (13,2 млн долларов).

Россия занимает второе место после Казахстана по поставкам продуктов питания в Узбекистан — 799,2 млн долларов (27,3%). На российских производителей приходится больше половины всего импорта растительного масла — 207,6 млн долларов (66,2%) и маргарина — 86,6 млн долларов (80,8%), а также треть молока и молочных продуктов — 17,9 млн долларов (32,2%).

Узбекистан также в больших объёмах импортирует шоколад и другие продукты с содержанием какао — 36,7 тысячи тонн (83,2 млн долларов), хлеб и кондитерские изделия — 16,3 тысячи тонн (31,5 млн долларов), стиральные машины — 76,5 тысячи штук (20 млн долларов), легковые автомобили — 4539 (68,7 млн долларов), прокладки, тампоны, пелёнки, подгузники — 7378,4 тонны (27,1 млн долларов).

Кроме того, Россия поставляет в Узбекистан нефть и нефтепродукты — 643,3 тысячи тонн и 59,2 тысячи литров (443,2 млн долларов), лесоматериалы — 2,16 млн кубометров (328,3 млн долларов), древесно-стружечные плиты — 458,5 тысячи кубометров (115,5 млн долларов), древесно-волокнистые плиты — 46,4 млн кв. м (121,1 млн долларов), трубы и трубки из черных материалов — 175,5 тысячи тонн (233 млн долларов), руды и медные концентраты — 18,9 тысячи тонн (137,4 млн долларов), металические полуфабрикаты и плоский прокат из железа или стали — 531,9 тысячи тонн (499,8 млн долларов), лекарства — 5739 тонн (107,1 млн долларов) и другие промышленные товары.

Из-за девальвации рубля экспортная продукция узбекистанских производителей станет дороже на российском рынке и менее конкурентоспособной. В правительстве Узбекистана рекомендовали экспортёрам заключать контракты с привязкой к иностранной валюте, чтобы снизить риски потерь.

Что касается импорта, то есть вероятность того, что импортируемые из России товары будут поступать на рынок Узбекистана дешевле. При этом российская сторона может ограничить экспорт некоторых товаров для обеспечения своего внутреннего рынка.

Финансирование

Компании из Узбекистана в последние годы привлекли значительные кредитные ресурсы из России. Главным образом у банков, которые сейчас находятся в санкционном списке:

«Газпромбанк» — в 2021 году банк заключил несколько кредитных соглашений с компаниями, работающими в Узбекистане. Например, он намеревается предоставить 750 млн долларов владельцу Самаркандского химзавода на два проекта, а также 300 млн долларов «Узтрансгазу». Помимо этого, «Газпромбанк» вошёл в консорциум, который выделит Jizzakh Petroleum 800 млн долларов для строительства нового газохимического комплекса в Бухарской области. До этого банк выделил кредит на 120 млн долларов для реализации проекта на Шуртанском газохимическом комплексе, а также планировал принять участие в финансировании модернизации аэропорта Самарканда.

ВТБ — банк для финансирования инвестиционной программы Навоийского горно-металлургического комбината планировал выделить 1 млрд долларов;

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ — в 2019—2022 годах планировала выделить 174 млн евро на поддержку поставок российской высокотехнологичной продукции в Узбекистан. ВЭБ.РФ также открыл «Узбекнефтегазу» кредитную линию на 650 млн долларов. Корпорация также выделяла кредит в 712 млн евро без государственных гарантий и поручительств на строительство медной обогатительной фабрики в составе АГМК.

Учитывая, что эти банки должны финансировать крупные экономические проекты, возникает вероятность, что Узбекистан может лишиться этих источников из-за санкций. Правительству придётся провести переговоры с российскими партнёрами, чтобы выяснить, можно ли рассчитывать на дальнейшее финансирование.

При этом, по данным собеседников «Газеты.uz», в правительстве не переживают насчёт финансирования, поскольку проекты, реализуемые в Узбекистане, являются «ликвидными и интересными», и привлечь ресурсы из других стран не будет проблемой.

Кроме того, Узбекистан может получить выгоду в долгосрочной перспективе. Для привлечения кредитных средств из западных банков или долгового рынка путём выпуска еврооблигаций по более низкой ставке необходима более тщательная проработка проектов и проведение трансформации предприятий. Также возможен вариант с приватизацией проектов.

Трудовые мигранты

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В 2021 году объём международных денежных переводов в Узбекистан составил 8,1 млрд долларов, что на 34% больше показателей 2020 и 2019 годов (6 млрд). Из-за экономической ситуации в России объём денежных переводов трудовых мигрантов в Узбекистан в 2022 году может сократиться на 21% вместо ожидавшегося роста на 3%, прогнозируют эксперты Всемирного банка.

Падение курса рубля приведёт к снижению долларовых доходов мигрантов, что напрямую скажется на объёме денежных переводов в Узбекистан. Отключение России от SWIFT также затруднит перевод денег, которые составляют около 15−16% всех доходов населения Узбекистана.

Кроме того, массовое закрытие компаний и снижение совокупного спроса населения России повышает риски роста безработицы, в том числе среди мигрантов. Из-за снижения доходов они могут начать не платить патентные и другие платежи, чтобы сократить свои расходы. Это увеличит число мигрантов с нелегальным статусом.

Правительство Узбекистана уже принимает меры по смягчению последствий. В частности, банки начали операции по купле-продаже рублей. Источник в правительстве сообщил «Газете.uz», что также разрабатываются другие меры для поддержки соотечественников в России.

Украина

Торговля с Украиной

2019

2020

2021

Всего, млн долларов

383,8

439,4

704,0

Экспорт Узбекистана

119,4

123,9

231,6

Импорт из Украины

264,4

315,6

472,4



Украина является девятым по величине торговым партнёром Узбекистана. За последние два года товарооборот вырос в 1,8 раза — до 704 млн долларов. Объём экспорта в прошлом году составил 231,6 млн долларов, импорта — 472,4 млн долларов.

В 2021 году в основном предприятия Узбекистана экспортировали в Украину плодоовощную продукцию — 31,2 тысячи тонн (15,2 млн долларов), текстильную продукцию на 51,6 млн долларов, азотные удобрения — 70 млн кг (49,2 млн долларов), калийные удобрения — 41,8 млн кг (11,6 млн долларов), полимеры этилена — 18,5 тысячи тонн (18,4 млн долларов), необработанный цинк — 9597 тонн (27,7 млн долларов), легковые автомобили — 929 штук (7,4 млн долларов).

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В свою очередь, украинские предприятия поставили 4124 тонны лекарств на 81,3 млн долларов, 5525 тонн мяса на 11,6 млн долларов, растительное масло на 8 млн долларов, 5561,7 тонны кондитерских изделий на 8,5 млн долларов, шоколад и продукты из какао на 7,3 млн долларов, 150,7 тысячи тонн железных полуфабрикатов и плоского проката из железа на 124,8 млн долларов и другие промышленные товары, оборудование.

Поставки сахара в Узбекистан сократились с 12,6 тысячи тонн до 3378 тонн (1,8 млн долларов).

Фармацевтическая компания «Фармак» (Киев) в первом полугодии 2021 года заняла пятое место на фармрынке Узбекистана с долей в 2,3%. Представитель компании сообщал, что Узбекистан является ключевой страной в экспортных продажах компании. В структуре отгрузок продукции «Фармака» в страны СНГ он занимает 50%.

Другая фармацевтическая компания «Лекхим» планировала запустить производство в Узбекистане в 2023 году и инвестировать в первую стадию проекта до 40 млн долларов.

С учётом войны в Украине поставки лекарств в Узбекистан и реализация проектов могут быть приостановлены, а цель достичь товарооборота в 1 млрд долларов может быть отсрочена на более долгий срок.

Предприниматель Зафар Хашимов на днях поделился мнением о том, как события в Украине и России повлияют на экономику Узбекистана. По его словам, уже сейчас наблюдается много проблем с логистикой товаров, поставщиками и банковской сферой. Ожидаются и «проблемы посложнее», связанные с девальвацией рубля, инфляцией и ликвидностью. Он также перечислил экономические возможности для страны в сфере авиации и туризма и выдвинул ряд предложений.

Трое экономистов, с которыми ранее общалась «Газета.uz», рассказывали, как санкции против российской финансовой системы и девальвация рубля повлияют на экономику Узбекистана, что может ждать трудовых мигрантов в России и какие меры может предпринять правительство для борьбы с последствиями кризиса.