Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2021 году характеризовалась одновременным повышением спроса и предложения на иностранную валюту на фоне высоких показателей экономического роста и благоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Об этом говорится в отчёте Центрального банка Узбекистана.

В прошлом году объём экспортной выручки (за исключением экспорта золота) вырос на 34% — до 11,6 млрд долларов, импортные платежи увеличились на 25% — до 25,7 млрд долларов.

Общий объём спроса на внутреннем валютном рынке составил 26,1 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2019 и 2020 годами в 1,7 и 1,3 раза, соответственно. Компании купили валюты на 21,4 млрд долларов, физические лица — на 4,6 млрд долларов.

Динамика спроса на иностранную валюту в 2019—2021 годах.

Объём предложения повысился в 1,6 раза — до 22,9 млрд долларов (в 2020 году — 14,3 млрд, в 2019 году — 11,7 млрд долларов). Таким образом, спрос превысил предложение на 3,2 млрд долларов (в 2020 году разница была 5,2 млрд, в 2019 году — 3,79 млрд долларов).

В этот период компании продали валюту на 11 млрд долларов — в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году (6,7 млрд). Объём продажи иностранной валюты банками и физическими лицами достиг 7,4 млрд долларов, что на 44% больше, чем в 2020 году (5,1 млрд).

Источники формирования предложения на внутреннем валютном рынке в 2019—2021 годах.



Операции с компаниями

Спрос на иностранную валюту со стороны компаний увеличился на 40% относительно показателя 2020 года (15,4 млрд долларов) и составил 21,5 млрд долларов.

Введённые с 15 февраля 2021 года изменения в валютно-обменных операциях позволили самостоятельно проводить прямые валютные операции с клиентами во внебиржевом сегменте рынка.

В результате прямые сделки банков с компаниями существенно выросли и занимают основную долю операций (94%) на рынке, увеличившись в отчётном году до 20,3 млрд долларов (в 2020 году — 3,7 млрд).





Покупка иностранной валюты юрлицами на биржевом и внебиржевом рынках в 2019—2021 годах (в тыс. долл.).

Импорт в основном финансировался за счёт сконвертированных средств — 59,9%, собственных средств в иностранной валюте — 24,5% и валютных кредитов — 15,6%. В 2020 году аналогичные показатели составляли соответственно 57,5%, 24,2% и 18,3%.

Источники финансирования импорта в 2020—2021 годах.

Основная часть валютных средств была приобретена для импорта оборудования, товаров и сырья для производства — 57%, погашения внешних займов — 20%, импорта товаров народного потребления и медикаментов — 20%, репатриации доходов иностранных инвесторов — 1%, для других целей — 2%.

Среднемесячное количество компаний, приобретавших валюту в течение 2021 года, составило 9887, что на 48% и 39% больше по сравнению с 2019 и 2020 годами, соответственно (в 2019 году — 6686, в 2020 году — 7137).





Структура целей покупки иностранной валюты в 2020—2021 годы.

Операции с физлицами

За 12 месяцев физические лица продали в 1,5 раза больше иностранной валюты через обменные пункты — 7,1 млрд долларов (годом ранее — 4,6 млрд долларов), а купили на 12% больше — 4,6 млрд долларов (4,1 млрд). В целом объём предложения превысил спрос на 2,5 млрд долларов (рост по сравнению с 2020 годом — в 5 раз), что послужило дополнительным источником предложения на внутреннем валютном рынке.





Объём операций с физическими лицами в 2020—2021 годах (в млн долл.).

Объём международных денежных переводов в Узбекистан составил составил 8,1 млрд долларов, что на 34% больше показателей 2020 и 2019 годов (6 млрд). При этом из страны отправлено валюты в другие страны на 1,6 млрд долларов.





Объём поступлений иностранной валюты через системы международных переводов в 2019—2021 годах (в млн долл.).

Динамика обменного курса

Динамика обменного курса национальной валюты в 2021 году формировалась исходя из факторов спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также под воздействием внешних условий.

Курс национальной валюты по отношению к доллару в течение года снизился на 3,4%. В 2019 и 2020 годах сум дешевел на 13,9% и 10,1% соответственно.