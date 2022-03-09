Основатель сети супермаркетов korzinka Зафар Хашимов высказался о последствиях ситуации в Украине на экономику Узбекистана. «Если коротко — не хорошо», — описал положение предприниматель. По его словам, много проблем наблюдается уже сейчас.

Логистика

«Всё, что поступает из Украины, через территорию Украины, через украинские порты и порты прибалтийских государств, с дальнейшим транзитом через Россию, для всего этого придётся находить альтернативные и, возможно, более дорогие пути», — отметил Зафар Хашимов.

По его словам, на некоторые товары такие маршруты найти будет невозможно. Например, яблоки импортировались из Польши, картофель — из Молдовы, а молочные продукты — из стран Прибалтики по суше с пересечением территорий России, Беларуси и Украины.

«Придумывать для этих товаров альтернативный маршрут будет невозможно чисто экономически», — отметил он.

По грузам, поставляемым из разных стран через российские порты, также возникают проблемы: многие морские линии отказываются возить грузы в российские порты. Российские же торговые суда не могут попасть в порты Европы, Северной Америки, Японии и Южной Кореи.

«Поэтому придётся все морские грузы везти либо к Чёрному морю, через Босфор и только в порт Поти (Грузия), либо через порт Бендер-Аббас (Иран) в Персидском заливе. Для одних товаров эти пути окажутся дороже, а для других и вовсе неприемлемыми из-за цены и сроков. Да и порты эти, возможно, забьются и будут переполнены из-за их проводимости», — считает предприниматель.

Банковская сфера и проблема с поставщиками

«Проплата в Россию и Беларусь за импорт и оплаты из этих стран за наш экспорт будут осложнены из-за введённых санкций на российские банки. Но тут нужно сказать, что эти проблемы скорее краткосрочные, ибо когда речь идёт об оплате, получающая сторона всегда проявляет невероятную гибкость и смекалку и быстро подскажет множество вариантов, как им заплатить. Богатый опыт жизнедеятельности в условиях замкнутой денежной системы у нас ещё не забыт», — отметил он.

Зафар Хашимов ожидает, что с российскими и белорусскими поставщиками возникнут более сложные проблемы в средне- и долгосрочной перспективе.

«Их сейчас отрывают от рынков сырья, технологий, материалов, комплектующих, и они будут испытывать сложности с поставкой продукции, пока не локализуют составляющие своих производств, а это может продлиться долго, а что-то — никогда. Следовательно, будет дефицит и рост цен на некоторые товары, которые производились в РФ и которые мы импортировали», — отметил он.

По его мнению, на многие важные товары Россия сама введёт ограничения или запрет на вывоз (Россия уже запретила вывоз иностранных медицинских изделий). В первую очередь, это будут социально важные товары.

«Россия уже ввела на ряд таких товаров жёсткие ограничения, наценки. Теперь производителям социально важных товаров выгодней экспортировать свою продукцию, нежели продавать во внутреннем рынке, и быстрый рост экспорта может вызвать у властей РФ реакцию в виде запрета или ограничения на вывоз с целью обеспечения внутреннего рынка», — пояснил бизнесмен.

По его данным, все физические поставки в и из Украины приостановлены, и этим товарам и рынкам нужно найти альтернативу уже сейчас.

Сфера услуг

Технологические, дизайн-, маркетинговые услуги, услуги по хранению и передаче данных, техподдержка, предоставляемые украинскими компаниями, также временно прерываются.

«Это тоже плохо, потому что эти услуги на таком высоком уровне и с такой доступной ценой, кроме украинцев, никто не поставляет. Здесь нужно отдельно оговориться, что некоторые украинские компании, тем не менее, продолжают поддержку своих услуг в онлайн-режиме, несмотря на военные действия», — отметил предприниматель.

Проблемы посложнее

Зафар Хашимов отметил, что перечисленное выше — лишь первая группа прямых и легко предсказуемых проблем, возникающих уже сейчас, но «далее идут проблемы посложней».

Девальвация рубля ударит по заработкам всех мигрантов из Узбекистана, считает он. Кроме того, усложнятся переводы наличных денег из России. Для резидентов и нерезидентов в России уже установили ограничения на вывоз валюты (до 10 тысяч долларов).

«Если ситуация продолжит эскалировать, ограничения могут ужесточаться, а курс рубля — падать дальше. Для наших мигрантов, чьи доходы деноминированы в рублях, это прямые потери доходов. Пока я писал эту статью, было объявлено, что продажа валюты физлицам учреждениями российских банков будет производиться с 30% комиссией, правда потом эта комиссия снизилась до 12%. Все эти шаги очень ощутимо ударят по переводам в страну от рабочих мигрантов», — считает он.

Под давлением беспрецедентных санкций экономика России «сползёт к острой рецессии и инвестиционному голоду», ожидает предприниматель.

«А значит, будут сокращаться рабочие места и доходы населения, в том числе и, прежде всего, для рабочих мигрантов. Деньги мигрантов напрямую поступают населению и составляют большую часть повседневного потребления, а значит, это резко ударит по доходам и покупательской способности достаточно широкого круга потребителей в стране», — прогнозирует он.

Зафар Хашимов считает, что девальвация рубля вызовет, пусть и ограниченное, но давление на курс узбекского сума.

«Ограничено это давление будет тем, что, к счастью, поступления валюты сейчас лучше диверсифицированы, чем, скажем, 5−6 лет назад и тем, что в такие времена неопределённости и волатильности цена золота, одного из основных источников поступления валюты в страну, растёт на мировом рынке. Это отчасти компенсирует падение поступлений валюты и будет в определённой степени стабилизирующим фактором», — отметил он.

Ожидается, что поступления от экспорта будут сокращаться из-за падения спроса и платёжеспособности у основных торговых партнёров Узбекистана.

«Всё это скажется на показателях инфляции в среднесрочной перспективе. Причём речь не столько о динамике цен на внутреннем рынке, скорее это произойдёт из-за мировых цен. Инфляция долларовая уже в прошлом году из-за высокой эмиссии и резкого роста деловой активности и спроса на товары после пандемии составила более 6%», — написал предприниматель.

В 2022 году к этой проблеме добавятся непременный рост на энергоносители, пшеницу, растительное масло и другие товары из-за ситуации в Украине и изоляции России, а также их доли в производстве этих товаров.

«Долларовая инфляция будет точно не ниже прошлогоднего, а по некоторым прогнозам может вырасти до 8−10%. Удерживать курс сума неподвижным будет трудно, да и вредно, ибо удерживая курс сума, мы невольно ещё больше сократим свой экспорт в свои традиционные рынки. Ну и из-за всего этого быстрого снижения ставки рефинансирования тоже не приходится ожидать», — написал он.

Кроме того, Зафар Хашимов ожидает снижение ликвидности у многих российских банков и предприятий, которые предоставляли финансирование и вели инвестиционную деятельность в Узбекистане,

«Почти определённо можно утверждать, что у них на всё это в ближайшие годы не будет [денег], и это тоже окажет давление на ликвидность в экономике страны. Также объём и стоимость потребительского кредитования не улучшатся», — считает он.

Экономические возможности для Узбекистана

Зафар Хашимов отметил, что профессионалы и предприниматели из России и Беларуси ищут новые возможности вне своей родины. Речь идёт про специалистов IT-сферы, креативного сектора, консультантов, технологов, аудиторов, специалистов в маркетинге, дистрибуции, бизнеса развлечений, розничной торговли, а также людях, которые работали и вели проекты во многих ныне закрывающихся в России и Беларуси компаниях и отраслях.

«Это очень хорошая возможность для нашего рынка труда: именно в специалистах такого рода у нас есть очень большой дефицит, и стоимость, как и сама экспертиза, были до недавнего времени недоступны для малого и среднего бизнеса, что являлось одним из сдерживающих факторов роста и развития», — отметил он.

Предприниматель ожидает роста туристического потока, поскольку для россиян и белорусов сейчас закрыто много стран. К примеру, недавно житель Екатеринбурга приехал в Ташкент, чтобы посмотреть премьеру нового фильма про Бэтмена.

Для авиационной сферы открываются «умопомрачительные возможности», добавил бизнесмен.

«В положении, когда практически вся авиация России „приземлена“ или ограничена только в периметре своей страны, когда много приграничных стран закрыли для них своё небо, представьте, как много возможностей откроется для нашей авиации, которая может летать одновременно и над Россией, и над Европой, при этом ещё с выгодным положением страны — в середине воздушных путей из Европы на дальний и средний восток и юго-восточную Азию», — заявил он.

Что надо делать

Зафар Хашимов выдвинул ряд предложений для властей Узбекистана:

Отменить импортные пошлины и акцизы на все продовольственные и потребительские товары, чтобы дать возможность для диверсификации источников поставок для обеспечения продовольственной безопасности в сложившихся условиях. Это вопрос продовольственной безопасности и чуть ли не единственный способ смягчить ценовой всплеск и дефицит на рынке. Диверсифицировать рынки и номенклатуру как экспорта, так и импорта. Максимально ускорить вступление в ВТО и заключать со всеми странами соглашения о свободной торговле. Диверсифицировать логистические маршруты в и из Узбекистана, при этом в соответствии с международным правом и межгосударственными договорённостями обеспечить беспрепятственный пропуск грузов по территории всех транзитных стран, включая, прежде всего, Россию. Насколько возможно, диверсифицировать рынки труда для трудовых мигрантов. Активизировать маркетинг узбекского рынка труда на территории России и Беларуси. Максимально упростить релокацию специалистов: вводить специальные упрощённые визовые режимы (рабочие визы), упрощённую систему регистрации, выдачи видов на жительство, разрешений на трудоустройство, причём делать это нужно по всему спектру специальностей. Наращивать воздушный флот, количество рейсов и маршрутов в гражданской авиации, в том числе и за счёт либерализации рынка авиаперевозок. «Авиакомпании Узбекистана имеют уникальный шанс для быстрого рывка».

Зафар Хошимов также рассказал о влиянии ситуации в Украине на экономику Узбекистана в интервью проекту Alter Ego.