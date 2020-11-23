Компания «Узбекнефтегаз» и российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подписали меморандум о взаимопонимании в ходе визита делегации Узбекистана в Москву, сообщила пресс-служба нефтегазового оператора.

Документ предоставит «Узбекнефтегазу» кредитную линию в размере 650 млн долларов и станет основой для финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья в Узбекистане.

На средства кредита будут организованы поставки российской технологичной продукции и выполнены работы по модернизации производственных объектов «Узбекнефтегаза».

Ранее также сообщалось об открытии ВЭБ.РФ кредитной линии для «Узбекнефтегаза» до 40 млн евро — также на проекты по увеличению добычи углеводородов.



