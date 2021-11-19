Кредитное соглашение о финансировании строительства медной обогатительной фабрики-3 (МОФ-3) в составе Алмалыкского горно-металлургического комбината было подписано 18 ноября в ходе онлайн-встречи между руководством АГМК и российской корпорации развития ВЭБ.РФ, сообщила пресс-служба комбината.

На финансирование строительства объекта выделяются кредитные средства в размере 712 млн евро (824,3 млн долларов). Средства будут направлены на оплату российского оборудования и услуг в рамках проекта, а также на оплату части расходов в Узбекистане, связанных с реализацией проекта.

АГМК планирует увеличить объем переработки руды до 160 млн тонн в год, что позволит к 2028 году нарастить выпуск катодной меди до 400 тысяч тонн в год. Помимо этого АГМК к 2028 году увеличит ежегодное производство золота в 3 раза, серебра — в 2 раза.





«Строительство МОФ-3 на сегодняшний день является крупнейшим проектом в Узбекистане, реализуемым при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, — сказал председатель правления АГМК Абдула Хурсанов. — Стоит отметить, что данный кредит был предоставлен АГМК на льготных условиях без государственных гарантий и поручительств. Безусловно, данный проект знаменует собой новый этап в развитии комбината».

Напомним, в октябре Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана опубликовало обзор о сегодняшнем и перспективном использования меди в мире. Сейчас Узбекистан зарабатывает на продаже медной продукции 2,5 млрд долларов, при этом около 60% этого металла экспортируется в виде сырья. Ожидается, что к 2030 году мировой спрос вырастет на 40% в связи с ростом производства электромобилей и электротехники. Минэкономразвития рекомендует освоить производство электрозаправок на базе медного кластера АГМК, а также электромобилей и электробусов.