В связи с российским вторжением на территорию Украины и введенными по этой причине санкциями западных стран международные компании массово покидают Россию. «Газета.uz» публикует перечень компаний, которые ограничивают или полностью прекращают работу в РФ. Некоторые компании решили остаться.

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Сервисы

Airbnb — запрет аренды квартир в России;

Adobe (Photoshop, Premiere, Illustrator и Lightroom) — остановка новых продаж продуктов и услуг;

Autodesk — остановка работы у части пользователей;

Booking — ограничение на бронирования в России;

Deezer — остановка работы;

Jooble — прекращение работы;

Nintendo eShop — не проходит оплата с рублевых карт;

Paysera — прекращение работы;

PlayStation Store — не проходит оплата с рублевых карт;

Steam — не принимается оплата;

Storytel — приостановка производства контента и торговых операций;

Grammarly — приостановка работы;

eBay — приостановка доставки товаров в Россию и Украину;

Shutterstock — временно приостановит выплаты из-за санкций, чтобы убедиться, что деньги точно поступят на счёт. Сервис предупредил, что продолжает работать в обычном режиме.

Автомобили и самолеты

Airbus и Boeing — приостановка продаж и технического обслуживания;

лизингодатель AerCap — прекращает сотрудничество с российскими авиакомпаниями;

BMW — закрытие заводов и отмена поставок;

Ford — остановка бизнеса;

General Motors (Chevrolet, Cadillac, Escalade) — приостановка экспорта;

Harley Davidson — прекращение поставок;

Honda — прекращение поставок;

Hyundai — остановка производства;

Jaguar Land Rover — прекращение поставок;

Mazda — прекращение поставок;

Mercedes-Benz — остановка производства и поставок;

Porsche — прекращение поставок;

Renault — остановка производства;

Rolls-Royce — прекращение поставок;

Scania — остановка бизнеса;

Toyota (в том числе Lexus) — остановка производства и поставок;

Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen) — прекращение поставок;

Volvo Cars — остановка бизнеса;

Dassault — прекращение поставок;

Yamaha Motor — приостановка экспорта.

Спорт

Технологии

Cisco — приостановка бизнес-операций;

Intel и AMD — приостановка поставок;

Ericsson — приостановка поставок;

Microsoft — приостановление «новых» продаж;

IBM — не будет продавать технологии и вести бизнес с российскими военными организациями;

Nokia — прекратила поставки, включая оборудование для телекоммуникационных компаний РФ;

Panasonic — остановка торговых операций;

OneWeb — отказ от запуска спутников с Байконура;

SAP и Oracle — остановка бизнеса;

Siemens — приостановка поставок;

Nvidia — приостановка продаж.

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