В связи с российским вторжением на территорию Украины и введенными по этой причине санкциями западных стран международные компании массово покидают Россию. «Газета.uz» публикует перечень компаний, которые ограничивают или полностью прекращают работу в РФ. Некоторые компании решили остаться.

Нефтегазовые компании, энергетика и промышленность

  • BP, Shell, Equinor — разорвали связи с российскими партнёрами;
  • TotalEnergies — перестала инвестировать в российские проекты;
  • Btitish Petrolium — выйдет из Роснефти и распродаст 19,75% акций;
  • Exxon Mobil — выйдет из проекта «Сахалин-1», отзовет всех своих специалистов и перестанет инвестировать в Россию;
  • энергокомпания Fortum — остановила новые инвестпроекты и продолжит сокращать присутствие в тепловой генерации в России;
  • канадский золотодобытчик Kinross Gold — приостановил работу;
  • Komatsu и Hitachi Construction — приостановка поставок.

Финансовые компании и криптобиржи

  • Visa и Mastercard — прекратили выпуск новых карт и приостановили работу в России;
  • American Express — приостановила сотрудничество с партнерами в России (и Беларуси);
  • BTC-Alpha — заблокировала аккаунты россиян, приостановила работу с рублями;
  • QMall — заблокировала аккаунты россиян;
  • Kuna — приостановила работу с рублями;
  • CEX IO — приостановила регистрацию новых пользователей из России;
  • FTX, Kraken, Binance — не будут замораживать криптокошельки россиян, пока не будут введены соответствующие санкции. Однако россиянам запретили платить картами подсанкционных банков;
  • Coinbase — блокирует счета российских граждан и компаний, подпавших под санкции, но пока не принимает превентивных мер по блокировке счетов всех россиян;
  • Apple Pay и Google Pay — перестали работать с картами банков, попавших под санкции (ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк);
  • SWIFT — с 12 марта система перестанет работать с российскими банками, попавшими под санкции;
  • PayPal — прекращение работы в России, будет поддерживать снятие средств «в течение определенного периода времени»;
  • Samsung Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции;
  • Western Union— прекращение работы с банками, попавшими под санкции.

Товары

  • производитель химии BASF — отказался почти от всех новых проектов;
  • производитель косметики и бытовой химии Henkel — остановка новых инвестиций;
  • ASOS — не обрабатывают заказы клиентов;
  • Apple Store — закрытие онлайн-магазина и приостановка ремонта устройств;
  • Burberry — прекращение доставки онлайн-магазина;
  • Carlsberg — остановка экспорта и инвестиций;
  • Dell — приостановка продаж устройств;
  • Diageo (Smirnoff, Guinness и др.) — остановка поставок;
  • Farfetch — прекращение доставки;
  • HP — приостановка продаж устройств;
  • H&M (COS, Monk и др.) — приостановка продаж;
  • iHerb — остановка работы;
  • IKEA — остановка работы;
  • Jysk — остановка работы;
  • LEGO — прекращение поставок;
  • Mango — приостановка продаж;
  • Marks & Spencer — прекращение поставок в магазины;
  • Mytheresa — прекращение доставки;
  • Nike — закрытие онлайн-магазина;
  • Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson и др.) — остановка поставок;
  • Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar — остановка поставок;
  • Swarovski — закрытие онлайн-магазина;
  • Yoox — не обрабатывают заказы клиентов;
  • Французская парфюмерно-косметическая сеть Sephora — прекращение поставок и закрытие магазинов;
  • Puma — приостановка продаж;
  • Inditex (Bershka, Zara, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho) — остановка работы;
  • Fazer — остановка деятельности;
  • LVMH (Moët & Chandon, Dior, Louis Vuitton) — остановка бизнеса в России
  • Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen) — закрывает магазины;
  • Hermès, Cartier, Chanel — приостановка работы магазинов;
  • финские производители продуктов Valio и Paulig — покидают российский рынок;
  • Danone — приостановке инвестиционных проектов.

Логистика

  • FedEx, UPS, DHL — приостановили все поставки в Россию;
  • Cyprus Post— компания временно не оказывает почтовые услуги;
  • контейнерный оператор Maersk — приостановил приём новых заказов на перевозку через российские порты, до нормализации работы и возврата к стабильному расписанию судозаходов. Приостановка не распространяется на продовольственные товары, товары медицинского назначения и гуманитарную помощь;
  • CMA CGM, MSC, Shipco, Hapag-Lloyd, Oсean Network Express, Yang Ming — приостановили приём заказов;
  • Mediterranean Shipping Company — отказ от заявок на перевозку;

Досуг

  • BBC Studios — отзывает лицензии и прекращает переговоры с российскими партнерами
  • Cannes Festival — отказ принимать делегацию;
  • Electronic Arts — прекращение продаж игр и контента;
  • Rockstar Games (GTA, RDR) — приостановка продаж игр;
  • Epic Games (Fortnite, Unreal и Battle Breakers) — приостановка «коммерческих отношений», но блокировать доступ к играм не будут;
  • CD Projekt RED (Cyberpunk 2077 и «Ведьмак») — приостановка продажи игр;
  • Activision Blizzard (World of Warcraft, Call of Duty, Diablo) — приостановка продажи игр;
  • MEGOGO — стал недоступен в России;
  • Netflix — остановка работы, запрет на регистрацию новых пользователей, подписка будет действовать до следующего списания;
  • Paramount — отмена выхода фильмов в прокат;
  • Warner Bros, Disney, Sony — отмена выхода фильмов в прокат;
  • Spotify — закрытие офиса и подписки Premium;
  • Tik-Tok — запрет вести стримы и загружать новые видео;
  • Twitch — приостановка выплат стримерам из России;
  • Coursera — прекращение доступа к курсам от российских создателей. Ограничения для пользователей из России.

Сервисы

  • Airbnb — запрет аренды квартир в России;
  • Adobe (Photoshop, Premiere, Illustrator и Lightroom) — остановка новых продаж продуктов и услуг;
  • Autodesk — остановка работы у части пользователей;
  • Booking — ограничение на бронирования в России;
  • Deezer — остановка работы;
  • Jooble — прекращение работы;
  • Nintendo eShop — не проходит оплата с рублевых карт;
  • Paysera — прекращение работы;
  • PlayStation Store — не проходит оплата с рублевых карт;
  • Steam — не принимается оплата;
  • Storytel — приостановка производства контента и торговых операций;
  • Grammarly — приостановка работы;
  • eBay — приостановка доставки товаров в Россию и Украину;
  • Shutterstock — временно приостановит выплаты из-за санкций, чтобы убедиться, что деньги точно поступят на счёт. Сервис предупредил, что продолжает работать в обычном режиме.

Автомобили и самолеты

  • Airbus и Boeing — приостановка продаж и технического обслуживания;
  • лизингодатель AerCap — прекращает сотрудничество с российскими авиакомпаниями;
  • BMW — закрытие заводов и отмена поставок;
  • Ford — остановка бизнеса;
  • General Motors (Chevrolet, Cadillac, Escalade) — приостановка экспорта;
  • Harley Davidson — прекращение поставок;
  • Honda — прекращение поставок;
  • Hyundai — остановка производства;
  • Jaguar Land Rover — прекращение поставок;
  • Mazda — прекращение поставок;
  • Mercedes-Benz — остановка производства и поставок;
  • Porsche — прекращение поставок;
  • Renault — остановка производства;
  • Rolls-Royce — прекращение поставок;
  • Scania — остановка бизнеса;
  • Toyota (в том числе Lexus) — остановка производства и поставок;
  • Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen) — прекращение поставок;
  • Volvo Cars — остановка бизнеса;
  • Dassault — прекращение поставок;
  • Yamaha Motor — приостановка экспорта.

Спорт

Технологии

  • Cisco — приостановка бизнес-операций;
  • Intel и AMD — приостановка поставок;
  • Ericsson — приостановка поставок;
  • Microsoft — приостановление «новых» продаж;
  • IBM — не будет продавать технологии и вести бизнес с российскими военными организациями;
  • Nokia — прекратила поставки, включая оборудование для телекоммуникационных компаний РФ;
  • Panasonic — остановка торговых операций;
  • OneWeb — отказ от запуска спутников с Байконура;
  • SAP и Oracle — остановка бизнеса;
  • Siemens — приостановка поставок;
  • Nvidia — приостановка продаж.

Услуги

  • Accenture, BCG, McKinsey — приостановка работы;
  • EPAM Systems — приостановка обслуживания;
  • крупнейшие аудиторские компании KPMG, PwC и Ernst & Young — исключат российские подразделения из своих сетей.

Кто остаётся

  • Японская Uniqlo заявила, что продолжит работать в России: «Одежда — это жизненная необходимость», — сказал гендиректор компании Тадаси Янаи.
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