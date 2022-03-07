В связи с российским вторжением на территорию Украины и введенными по этой причине санкциями западных стран международные компании массово покидают Россию. «Газета.uz» публикует перечень компаний, которые ограничивают или полностью прекращают работу в РФ. Некоторые компании решили остаться.
Нефтегазовые компании, энергетика и промышленность
- BP, Shell, Equinor — разорвали связи с российскими партнёрами;
- TotalEnergies — перестала инвестировать в российские проекты;
- Btitish Petrolium — выйдет из Роснефти и распродаст 19,75% акций;
- Exxon Mobil — выйдет из проекта «Сахалин-1», отзовет всех своих специалистов и перестанет инвестировать в Россию;
- энергокомпания Fortum — остановила новые инвестпроекты и продолжит сокращать присутствие в тепловой генерации в России;
- канадский золотодобытчик Kinross Gold — приостановил работу;
- Komatsu и Hitachi Construction — приостановка поставок.
Финансовые компании и криптобиржи
- Visa и Mastercard — прекратили выпуск новых карт и приостановили работу в России;
- American Express — приостановила сотрудничество с партнерами в России (и Беларуси);
- BTC-Alpha — заблокировала аккаунты россиян, приостановила работу с рублями;
- QMall — заблокировала аккаунты россиян;
- Kuna — приостановила работу с рублями;
- CEX IO — приостановила регистрацию новых пользователей из России;
- FTX, Kraken, Binance — не будут замораживать криптокошельки россиян, пока не будут введены соответствующие санкции. Однако россиянам запретили платить картами подсанкционных банков;
- Coinbase — блокирует счета российских граждан и компаний, подпавших под санкции, но пока не принимает превентивных мер по блокировке счетов всех россиян;
- Apple Pay и Google Pay — перестали работать с картами банков, попавших под санкции (ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк);
- SWIFT — с 12 марта система перестанет работать с российскими банками, попавшими под санкции;
- PayPal — прекращение работы в России, будет поддерживать снятие средств «в течение определенного периода времени»;
- Samsung Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции;
- Western Union— прекращение работы с банками, попавшими под санкции.
Товары
- производитель химии BASF — отказался почти от всех новых проектов;
- производитель косметики и бытовой химии Henkel — остановка новых инвестиций;
- ASOS — не обрабатывают заказы клиентов;
- Apple Store — закрытие онлайн-магазина и приостановка ремонта устройств;
- Burberry — прекращение доставки онлайн-магазина;
- Carlsberg — остановка экспорта и инвестиций;
- Dell — приостановка продаж устройств;
- Diageo (Smirnoff, Guinness и др.) — остановка поставок;
- Farfetch — прекращение доставки;
- HP — приостановка продаж устройств;
- H&M (COS, Monk и др.) — приостановка продаж;
- iHerb — остановка работы;
- IKEA — остановка работы;
- Jysk — остановка работы;
- LEGO — прекращение поставок;
- Mango — приостановка продаж;
- Marks & Spencer — прекращение поставок в магазины;
- Mytheresa — прекращение доставки;
- Nike — закрытие онлайн-магазина;
- Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson и др.) — остановка поставок;
- Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar — остановка поставок;
- Swarovski — закрытие онлайн-магазина;
- Yoox — не обрабатывают заказы клиентов;
- Французская парфюмерно-косметическая сеть Sephora — прекращение поставок и закрытие магазинов;
- Puma — приостановка продаж;
- Inditex (Bershka, Zara, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho) — остановка работы;
- Fazer — остановка деятельности;
- LVMH (Moët & Chandon, Dior, Louis Vuitton) — остановка бизнеса в России
- Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen) — закрывает магазины;
- Hermès, Cartier, Chanel — приостановка работы магазинов;
- финские производители продуктов Valio и Paulig — покидают российский рынок;
- Danone — приостановке инвестиционных проектов.
Логистика
- FedEx, UPS, DHL — приостановили все поставки в Россию;
- Cyprus Post— компания временно не оказывает почтовые услуги;
- контейнерный оператор Maersk — приостановил приём новых заказов на перевозку через российские порты, до нормализации работы и возврата к стабильному расписанию судозаходов. Приостановка не распространяется на продовольственные товары, товары медицинского назначения и гуманитарную помощь;
- CMA CGM, MSC, Shipco, Hapag-Lloyd, Oсean Network Express, Yang Ming — приостановили приём заказов;
- Mediterranean Shipping Company — отказ от заявок на перевозку;
Досуг
- BBC Studios — отзывает лицензии и прекращает переговоры с российскими партнерами
- Cannes Festival — отказ принимать делегацию;
- Electronic Arts — прекращение продаж игр и контента;
- Rockstar Games (GTA, RDR) — приостановка продаж игр;
- Epic Games (Fortnite, Unreal и Battle Breakers) — приостановка «коммерческих отношений», но блокировать доступ к играм не будут;
- CD Projekt RED (Cyberpunk 2077 и «Ведьмак») — приостановка продажи игр;
- Activision Blizzard (World of Warcraft, Call of Duty, Diablo) — приостановка продажи игр;
- MEGOGO — стал недоступен в России;
- Netflix — остановка работы, запрет на регистрацию новых пользователей, подписка будет действовать до следующего списания;
- Paramount — отмена выхода фильмов в прокат;
- Warner Bros, Disney, Sony — отмена выхода фильмов в прокат;
- Spotify — закрытие офиса и подписки Premium;
- Tik-Tok — запрет вести стримы и загружать новые видео;
- Twitch — приостановка выплат стримерам из России;
- Coursera — прекращение доступа к курсам от российских создателей. Ограничения для пользователей из России.
Сервисы
- Airbnb — запрет аренды квартир в России;
- Adobe (Photoshop, Premiere, Illustrator и Lightroom) — остановка новых продаж продуктов и услуг;
- Autodesk — остановка работы у части пользователей;
- Booking — ограничение на бронирования в России;
- Deezer — остановка работы;
- Jooble — прекращение работы;
- Nintendo eShop — не проходит оплата с рублевых карт;
- Paysera — прекращение работы;
- PlayStation Store — не проходит оплата с рублевых карт;
- Steam — не принимается оплата;
- Storytel — приостановка производства контента и торговых операций;
- Grammarly — приостановка работы;
- eBay — приостановка доставки товаров в Россию и Украину;
- Shutterstock — временно приостановит выплаты из-за санкций, чтобы убедиться, что деньги точно поступят на счёт. Сервис предупредил, что продолжает работать в обычном режиме.
Автомобили и самолеты
- Airbus и Boeing — приостановка продаж и технического обслуживания;
- лизингодатель AerCap — прекращает сотрудничество с российскими авиакомпаниями;
- BMW — закрытие заводов и отмена поставок;
- Ford — остановка бизнеса;
- General Motors (Chevrolet, Cadillac, Escalade) — приостановка экспорта;
- Harley Davidson — прекращение поставок;
- Honda — прекращение поставок;
- Hyundai — остановка производства;
- Jaguar Land Rover — прекращение поставок;
- Mazda — прекращение поставок;
- Mercedes-Benz — остановка производства и поставок;
- Porsche — прекращение поставок;
- Renault — остановка производства;
- Rolls-Royce — прекращение поставок;
- Scania — остановка бизнеса;
- Toyota (в том числе Lexus) — остановка производства и поставок;
- Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen) — прекращение поставок;
- Volvo Cars — остановка бизнеса;
- Dassault — прекращение поставок;
- Yamaha Motor — приостановка экспорта.
Спорт
- Баскетбольная Евролига — временное отстранение всех клубов от турниров;
- Всемирная федерация керлинга — отстранение российских спортсменов до конца сезона.
- Международная федерация баскетбола — запрет на участие сборной в турнирах;
- Международная ассоциация бокса — запрет на участие в международных соревнованиях;
- Международная федерация волейбола — перенос ЧМ 2022 и отстранение сборной;
- Международная федерация хоккея на льду — отстранение хоккейной сборной от международных матчей;
- НХЛ — разрыв деловых отношений с Россией.
- Adidas — отказ от работы с российским футбольным союзом;
- ФИФА и УЕФА — отстранение футбольной сборной и всех клубов от участия в турнирах;
- Formula 1 — отмена Гран При в Сочи;
- ФК «Манчестер Юнайтед» — расторг спонсорский контракт с авиакомпанией «Аэрофлот».
Технологии
- Cisco — приостановка бизнес-операций;
- Intel и AMD — приостановка поставок;
- Ericsson — приостановка поставок;
- Microsoft — приостановление «новых» продаж;
- IBM — не будет продавать технологии и вести бизнес с российскими военными организациями;
- Nokia — прекратила поставки, включая оборудование для телекоммуникационных компаний РФ;
- Panasonic — остановка торговых операций;
- OneWeb — отказ от запуска спутников с Байконура;
- SAP и Oracle — остановка бизнеса;
- Siemens — приостановка поставок;
- Nvidia — приостановка продаж.
Услуги
- Accenture, BCG, McKinsey — приостановка работы;
- EPAM Systems — приостановка обслуживания;
- крупнейшие аудиторские компании KPMG, PwC и Ernst & Young — исключат российские подразделения из своих сетей.
Кто остаётся
- Японская Uniqlo заявила, что продолжит работать в России: «Одежда — это жизненная необходимость», — сказал гендиректор компании Тадаси Янаи.