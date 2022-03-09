Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с «B» до «C». Компания решила пересмотреть его вне очереди, хотя процедура была запланирована на 27 мая.

Агентство отклонилось от календаря, «когда произошли существенные изменения в кредитоспособности эмитента».

«Рейтинг „C“ отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта», — говорится в сообщении.

В агентстве рассказали, что это понижение последовало за понижением рейтинга суверенного долга до «B» с негативным прогнозом 2 марта. Fitch утверждает, что события, произошедшие с тех пор, ещё больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. В частности, речь идёт про указ президента России Владимира Путина, разрешающий платить кредиторам из «недружественных» стран в рублях, и постановление Центробанка об ограничении переводов из России нерезидентам.

«В целом, дальнейшее ужесточение санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность политического ответа России, который включает в себя, по крайней мере, выборочную невыплату её суверенных долговых обязательств», — отмечается в заявлении.





Аналитики американской финансовой корпорации мира Morgan Stanley прогнозируют дефолт России 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах, пишет Bloomberg.

Дефолт государства возникает, если оно не может вовремя выполнить обязательства перед внутренними или внешними кредиторами. Реструктуризация суверенного долга не имеет стандартизированной процедуры — для каждой отдельно взятой страны составляется индивидуальная программа по выплате, чаще всего она растягивается на несколько лет и не гарантирует кредиторам полного возврата средств со стороны заёмщика.

Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги — стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие — ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.

В России технический дефолт по обязательствам страны произошёл 17 августа 1998 года. Ему предшествовали экономический кризис — гиперинфляция, дефицит бюджета и деноминация.