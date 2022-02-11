Российский «Газпромбанк» рассматривает возможность участия в финансировании проекта по модернизации и управлению международного аэропорта в Самарканде, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Соглашение о государственно-частном партнёрстве в рамках проекта было подписано в сентябре прошлого года между государственной компанией Uzbekistan Airports и иностранным предприятием Air Marakanda.

Сейчас по проекту завершена подготовка к переходу на стадию финансового закрытия, 7 февраля стороны соглашения о ГЧП зафиксировали наиболее значимые и ключевые условия реализации проекта, отмечается в сообщении.

Согласно проекту, «Газпромбанк» также является финансовым консультантом в отношении финансовых и коммерческих аспектов участия в нём Air Marakanda.

Как сообщалось ранее, общий бюджет проекта превышает 83 млн долларов. Возведение нового терминала завершено, сейчас в нём ведутся отделочные работы. Кроме того, строятся дорожная инфраструктура, автостоянка и осветительная система.

Проект реализуется «одним из крупнейших EPC-подрядчиков Узбекистана» — компанией Enter Engineering, говорится в сообщении. Начало эксплуатации нового международного пассажирского терминала запланировано на I квартал.

«Воплощение проекта в жизнь будет способствовать устойчивому экономическому росту всей страны, в том числе в разрезе увеличения туристического потока в республику, инвестиционной привлекательности и процветания в целом. „Газпромбанку“ интересно участие в данном проекте, он обещает стать важным событием для рынка государственно-частного партнёрства Узбекистана», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.

«Участие в проекте инвестиционного партнёра в лице „Газпромбанка“ говорит об огромном потенциале развивающихся туристической и логистической сферах Узбекистана», — отметил директор Air Marakanda Гайрат Неъматов.

В сообщении «Газпромбанка» отмечается, что компания, проявляя интерес к проекту, действует в рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа. Ранее только в этом месяце «Газпромбанк» в этом же качестве выступил с инициативой об участии в проекте реконструкции участков Екатеринбургской кольцевой автодороги, в проекте первого этапа создания Владивостокской кольцевой автомобильной дороги, а также о финансировании и создании автомобильной дороги «Северный обход города Омска».

В начале февраля «Газпромбанк» заявил, что откроет представительство в Узбекистане. Оно уже прошло процедуру аккредитации в Центральном банке. Представительство создается для установления, поддержания и развития связей с государственными органами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана, содействия развитию международного бизнеса банка в Узбекистане, а также продвижению бренда банка, поддержания инициатив и проектов, реализуемых банком в стране.