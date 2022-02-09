В 2021 году импорт продовольственных товаров в Узбекистан увеличился на 35,5%, говорится в отчёте Государственного комитета по статистике.

Если за 2020 год было завезено продовольствия на 2,16 млрд долларов (тогда рост по сравнению с 2019 годом составил 14,6%), то в прошлом году — на 2,92 млрд долларов.





Из этого объёма 72,6% приходится на три страны. Казахстан сохранил первое место с поставками продуктов питания в Узбекистан на 996,6 млн долларов (34,1%), Россия — вторую позицию с 799,2 млн долларов (27,3%).

Бразилия поднялась на третью строчку — оттуда в 2021 году импортировано в 6,5 раз больше продовольствия — 327,7 млн долларов (11,2%). Это произошло за счёт импорта сахара и кондитерских изделий из сахара на 319,7 млн долларов, что в 7,5 раз больше, чем годом ранее. Сырой сахар из Бразилии используется для переработки и производства сахара в Узбекистане.

В 2021 году из основных продовольственных товаров крупа в основном завозилась из Казахстана — 648,3 млн долларов (97,9% от общего объема импорта), как и мука — 92,9 млн долларов (97,2%).





Россия стала крупнейшим поставщиком растительного масла — 207,6 млн долларов (66,2%), маргарина — 86,6 млн долларов (80,8%) и молока и молочных продуктов — 17,9 млн долларов (32,2%).

Основная часть говядины и баранины импортировалась из Беларуси — 80,9 млн долларов (66,4%).

Чай в основном завозился из Китая — 29,5 млн долларов (68,9%), а плодоовощная продукция — из Эквадора — 30,8 млн долларов (20,4%).





Если удельный вес импорта продовольствия в общем объёме импорта в 2020 году составлял 10,2%, то в 2021 году этот показатель вырос до 11,5%.

Что происходит с импортом сахара в Узбекистане

Сахарные заводы Узбекистана «Хоразм шакар» и «Ангрен шакар» с осени 2017 года практически приостановили работу после девальвации сума, в связи с чем резко вырос импорт из-за рубежа (в 2016—2018 годах объём импорта превысил 1 млрд долларов). Ставки импортных пошлин и акцизов на ввоз сахара и его производных были обнулены, хотя до этого с начала 2000-х годов сохранялась 30-процентная ставка. В 2019 году заводы возобновили работу.

С 1 января 2020 года импортный сахар начали облагать акцизом в 20%, но в апреле из-за пандемии коронавируса правительство обнулило пошлины и акциз на 20 видов товаров, включая сахар.

Летом 2020 года сахарные заводы снова приостановили производство из-за отсутствия сырья. Источник «Газеты.uz» в «Ангрен шакар» сообщал, что отечественным производителям сложно конкурировать с импортным сахаром из-за нулевой ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе сахара, тогда как местные предприятия продолжают платить акциз.

Кроме того, сахар, производимый местными предприятиями, с 1 января реализуется на внутреннем рынке исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей, кроме объёмов не более 10% от общего объёма производства, подлежащих реализации по прямым договорам через собственные торговые сети потребителям, расположенным в труднодоступных и отдалённых регионах.

С 2021 года на ввоз сахара снова установлен акциз в 20%, кроме того, возвращена 20-процентная таможенная пошлина.