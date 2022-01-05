С 1 января 2022 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая декларирование доходов и имущества государственных служащих, новый порядок выплаты пенсий, изменения в Налоговом кодексе, новые договорные отношения и другие. Обзор подготовлен «Газетой.uz», в том числе на основе данных Министерства юстиции.

Декларирование

Указом президента система обязательного декларирования доходов и имущества госслужащих, руководителей и заместителей государственных предприятий и учреждений с государственной долей свыше 50%, а также их супругов и несовершеннолетних детей должна быть внедрена с 1 января 2022 года.

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов сообщил, система декларирования, несмотря на задержку принятия соответствующего закона, всё равно будет запущена с нового года, а госслужащим планируется предоставить время до апреля для подготовки деклараций.

С этой же даты госслужащим также запрещается открывать и владеть счетами, хранить денежные средства, владеть недвижимым и иным имуществом за пределами Узбекистана (за исключением государственных служащих, работающих за рубежом, и имущества, приобретенного до поступления на государственную службу).

Изменения в налоговом законодательстве

Министерство финансов сообщило об основных изменениях в порядке налогообложения юридических и физических лиц в связи с принятием закона о государственном бюджете Узбекистана на 2022 год.

В частности, отменяется сбор, установленный для производителей алкогольной и табачной продукции в рамках платформы «Соглом турмуш тарзи», а также сбор за приобретение и (или) временный ввоз на территорию автомобилей.

С 1 января введён отдельный порядок признания амортизируемых активов в целях исчисления налога на прибыль, отменена финансовая санкция за несвоевременное представление налоговой отчетности в налоговые органы. Предприятиям общепита предоставляется право на рассрочку уплаты ряда налогов, а срок действия льгот для частных медорганизаций истёк. О других изменениях подробнее здесь.

Новый порядок выплаты пенсий

1 января 2022 года выплата государственных пенсий, социальных пособий, компенсаций и иных выплат, финансируемых внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов, осуществляется банками и другими специализированными организациями, отобранными на основе тендеров, проводимых отдельно по Каракалпакстану, областям и городу Ташкенту каждые три года. Министерство финансов совместно с Центральным банком и ответственными министерствами и ведомствами должны провести тендеры на 2022−2024 годы до конца текущего года.

Новые договорные отношения

Имущество, выставленное для реализации на электронный онлайн-аукцион при исполнении судебных актов и актов иных органов, передается победителю аукциона без задолженностей и со снятыми запретами, за счет денежных средств, поступивших от его реализации. В случае недостаточности денежных средств, поступивших от реализации имущества, обязательство по оплате задолженности остается за его прежним владельцем — должником.

Сторона договора, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение обязательств по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе в дальнейшем требовать признания данного договора недействительным, если такое требование противоречит принципу добросовестности.

В договорах, связанных с госзакупками, заключаемых хозяйствующими субъектами, в обязательном порядке устанавливаются антикоррупционные оговорки.

В случае неуплаты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями задолженности по налоговым и таможенным платежам налоговые или таможенные органы направляют в банк распоряжение о замораживании денежных средств на счетах плательщика в размере, равном сумме задолженности, и последующем взыскании их по истечении 30 календарных дней с уведомлением об этом самого плательщика.

Публичные договоры в сфере коммунальных услуг, энергоснабжения, услуг связи, пассажирских и грузовых перевозок и в иных подобных сферах, имеющих большое социальное значение, разработанные субъектами естественных монополий, заключаются с потребителями после согласования с антимонопольным органом.

Снижение пошлин

Снижаются размеры пошлины, сборы и иные платежи за оказание некоторых государственных услуг, включая госрегистрацию адвокатских бюро, получение предварительного согласия на совершение сделок по покупке долей компаний, выдачу загранпаспорта и других.

Сокращается число представляемых сведений

С 1 января 2022 года отменяется требование государственными органами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, государственными организациями от населения, в том числе предпринимателей:

справок, подтверждающих заработную плату физических лиц за последние 12 месяцев;

справок о выплате социальных пособий и пенсий;

данные свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства;

сведений о наличии лицензии, документов разрешительного характера и подтверждения о принятии уведомлений;

и многих других (подробнее).

Льготы при найме лиц с инвалидностью

C 1 января 2022 года работодателям, принявшим на работу лиц с инвалидностью (за исключением бюджетных организаций и государственных предприятий), за счёт средств Государственного фонда содействия занятости на каждого работника в течение 6 месяцев ежемесячно предоставляется субсидия в 1,5-кратном размере базовой расчётной величины. Основанием для предоставлении субсидии является трудовой договор, зарегистрированный в Единой национальной системе труда.

Льгота для производителей цемента

С 2022 года ставка налога за пользование недрами сокращается в два раза и устанавливается в размере 22,5 тысячи сумов за одну тонну известняка, предназначенного для производства цемента.

Надбавка за знание иностранного языка

Начиная с 1 января 2022 года работникам всех звеньев органов государственного управления, имеющим национальный и соответствующий ему международный сертификат по иностранным языкам должны выплачивать дополнительную надбавку в размере до 20% от должностного оклада за счет внебюджетных средств, а также бюджетных средств в пределах фонда оплаты труда организаций.

Фермерские хозяйства лишатся неэффективно используемых земель

С 1 января 2022 года договоры земельной аренды с фермерскими хозяйствами, не освоившими многопрофильную деятельность, будут расторгнуты.

При регистрации кассовых чеков физлица получат кешбэк

С 1 января 2022 года вводится практика возврата физическим лицам 1% от покупок (кешбэк) при оформлении соответствующего чека с помощью QR-кода в специальном приложении налоговых органов. Кешбэк из государственного бюджета будет начисляться на банковскую карту покупателя в конце каждого месяца.

Кэшбек будет доступен при покупках в объектах розничной торговли, общественного питания и обслуживания населения.

Изменения в работе онлайн-касс

Запрещается выдача чеков онлайн контрольно-кассовыми машинами и виртуальными кассами, в которых не отображены идентификационный код купленного товара либо услуги согласно Единому электронному национальному каталогу продукции. При нарушении этих требований Государственный налоговый комитет начнет исключать кассовые аппараты из реестра онлайн ККМ.

Кроме того, начиная с 1 января 2022 года запрещается включать в Государственный реестр и регистрацию в налоговых органах, а начиная с 1 января 2023 года — использовать в расчетах с населением онлайн контрольно-кассовой техники, не обладающей возможностями:

приема платежей с банковских карт;

представления налоговым органам информации о местонахождении онлайн ККМ (за исключением терминалов по приему банковских карт, используемых в качестве виртуальных касс и онлайн контрольно-кассовых машин);

самостоятельного считывания и идентификации штрих-кодов и кодов цифровой маркировки.

Для предпринимателей, занимающимся розничной продажей продукции с цифровой маркировкой, вводится требование обязательного использования специальных устройств (2D-сканеров, терминалов сбора данных либо специальных устройств иного типа), подключенных к онлайн ККМ и виртуальным кассам, обеспечивающих правильное считывание и идентификацию штрих-кодов и кодов цифровой маркировки.

Упрощаются таможенные процедуры

По данным Norma.uz, излишне уплаченные или взысканные таможенные платежи возвращаются участникам ВЭД в течение трех рабочих дней после принятия таможенными органами решения об их возврате.

Минимальный срок отсрочки либо рассрочки оплаты таможенных платежей составляет 14 дней. В течение этого срока проценты не взимаются. При превышении минимального срока отсрочки или рассрочки оплаты проценты начисляются полностью на весь период.

Размер доначисленных таможенных платежей, не подлежащих взысканию и возврату, устанавливается до 20% БРВ.

Внедряется практика условного выпуска товаров до завершения экспертизы на определение кода товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД, назначенной таможенным органом, с обеспечением оплаты таможенных платежей.

Как уточняет издание, запрещается помещать под таможенный режим «Временный ввоз» и «Выпуск для свободного обращения (импорт)» для эксплуатации и реализации транспорта категорий «М» и «N», оборудованного газовыми, бензиновыми и дизельными двигателями, уровень токсичности которых не соответствует требованиям экологического класса «Евро-4».

Усыновление детей — через электронную платформу

С 1 января нуждаемость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилье определяется через информационную систему «Единый реестр социальной защиты».

Усыновление, опека (попечительство, патронаж) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на основании онлайн-заявки через электронную платформу «Опека и попечительство».

Квоты для паралимпийцев

С 2022 года на основании рекомендации Паралимпийского комитета для спортсменов с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, направляемых в отделения паралимпийских видов спорта колледжей олимпийского резерва, выделяются дополнительные квоты до 5%.

При расчете должностного оклада тренеров по паралимпийским видам спорта в государственных спортивных образовательных учреждениях базовые тарифные ставки применяются в полуторакратном размере.

Субсидии для производителей коконов

С 1 января 2022 года по 1 января 2025 года предоставляются субсидии производителям коконов в размере 5 тысяч сумов на 1 кг ежегодно выращиваемого кокона тутового шелкопряда (сырого шелкопряда). Ставка налога за пользование водными ресурсами применяется к объему воды, использованной для орошения тутовых деревьев, в размере 50%.