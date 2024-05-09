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Президент Узбекистана в рамках визита в Москву принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы в войне 1941−1945 годов. Фото.

Политика

Президент Узбекистана на заседании Высшего Евразийского экономического совета обозначил приоритеты сотрудничества страны с ЕАЭС. Среди них — устранение барьеров в торговле, развитие промышленной кооперации и транспортных коридоров, социальные гарантии для трудовых мигрантов и туристический обмен.

Президенты Узбекистана и РФ обсудили сотрудничество, в том числе в торговле и экономике. «Фрукты, овощи ждём из Узбекистана, как и в прошлом году. И вам хорошо, и нам», — сказал Владимир Путин. «У нас есть возможность насыщать рынок России продуктами сельского хозяйства», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Общество

Творческий вечер российской писательницы Гузель Яхиной прошёл в Ташкенте. Автор романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд» рассказала о поиске тем, изображении войны в произведениях и ценности человеческой жизни. Главное из двухчасовой встречи — в материале «Газеты.uz».

По одному проекту реновации жилья планируется реализовать в регионах Узбекистана. В качестве примера указан проект на массиве Актепа в Ташкенте. Закон о реновации намечено разработать до конца июня.

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