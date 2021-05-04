В Узбекистане упрощается процесс назначения государственных пенсий и будет улучшена система доставки пенсий и пособий. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 мая подписал об этом постановление.

В документе говорится, что сейчас при назначении пенсий требуются 30 видов документов. В более 14 министерствах и организациях, ответственных за представление этих документов, отсутствуют ведомственные информационные системы и базы данных, из-за чего они вынуждены вести делопроизводство в бумажной форме.

Согласно постановлению, с 1 января 2022 года выплата государственных пенсий, социальных пособий, компенсаций и иных выплат, финансируемых внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов, осуществляется коммерческими банками и другими специализированными организациями, отобранными на основе тендеров, проводимых отдельно по Каракалпакстану, областям и городу Ташкенту каждые три года. Министерство финансов совместно с Центральным банком и ответственными министерствами и ведомствами должны провести тендеры на 2022−2024 годы до конца текущего года.

При этом в соответствии с договорами, заключенными с коммерческими банками и другими специализированными организациями, отобранными на основе тендера, на них возлагается обязательство по доставке пенсий и пособий непосредственно в сходы граждан махаллей и по адресу проживания граждан в форме наличных денежных средств.

Исходя из условий доставки пенсий и пособий в здания сходов граждан махаллей или по адресу проживания граждан оплата за услугу может составлять до 1% от суммы выплачиваемой (доставляемой) пенсии и пособия в дифференцированном порядке. При этом расходы, связанные с доставкой пенсий и пособий, оплачиваются Пенсионным фондом и республиканским бюджетом.

С 1 июля 2022 года при назначении государственных пенсий отменяется истребование от граждан документов о трудовом стаже, заработной плате, периодах обучения в высших образовательных учреждениях и военной службы.

Для граждан, не работающих на момент возникновения права выхода на пенсию, внедряется услуга внесения в Межведомственный программно-аппаратный комплекс «Единая национальная система труда» (МПАК ЕНСТ) сведений о трудовом стаже согласно их трудовым книжкам путем обращения граждан в центры содействия занятости.

Назначение государственных пенсий осуществляется на основании электронных данных в МПАК ЕНСТ. Документы о трудовом стаже, заработной плате, периодах обучения в высших образовательных учреждениях и военной службы граждан Пенсионный фонд самостоятельно получает через МПАК ЕНСТ.

Для назначения государственных пенсий от граждан истребуется исключительно паспорт либо ID-карта.

Постановлением одобрено внедрение автоматизированной системы назначения и выплаты государственных пенсий гражданам.

В течение двух месяцев планируется утвердить новые требования к зданиям районных и городских отделов Пенсионного фонда. В этот срок территориальные управления и отделы Пенсионного фонда должны быть перемещены в здания и сооружения, имеющие благоприятные условия для обслуживания граждан.

До 1 июля 2022 года за счёт средств местных бюджетов в каждом регионе на базе имеющихся зданий Пенсионного фонда должно быть создано по одному «образцовому отделу Пенсионного фонда», приспособленному к обслуживанию престарелых и пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями и лиц с инвалидностью.

До 2024 года все здания отделов Пенсионного фонда будут поэтапно приведены в соответствие с минимальными требованиями, предъявляемыми к ним.

С 1 июля 2017 года выплата пенсий и пособий по всему Узбекистану осуществляется исключительно Народным банком. В мае прошлого года пенсии, пособия и зарплаты было решено перевести полностью на карты из-за пандемии коронавируса. Из-за проблем с доставкой карт, длинных очередей в филиалах банка и задержек с выплатой это решение было пересмотрено.

Тогда же Центральный банк признал неэффективность системы доставки пенсионных средств через единственный банк и заявил, что пенсионерам в будущем предоставят возможность самим выбирать обслуживающий банк.