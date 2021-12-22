Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов на заседании Комитета Сената 21 декабря рассказал, когда будет запущена система декларирования доходов и имущества государственных служащих в Узбекистане.

Указом президента система обязательного декларирования доходов и имущества госслужащих, руководителей и заместителей государственных предприятий и учреждений с государственной долей свыше 50%, а также их супругов и несовершеннолетних детей должна быть внедрена с 1 января 2022 года.

Акмал Бурханов сообщил, что законопроект уже разработан совместно с иностранными и местными экспертами, а также рядом министерств и ведомств.

«Законопроект готов. Как и в случае с реестром [коррупционеров] были возражения по двум-трём вопросам от некоторых министерств и ведомств. Мы создали совместную рабочую группу по согласованию. Как [согласование] закончится, мы выставим проект на общественное обсуждение», — заявил он.

Глава агентства заверил, что переход к системе декларирования не будет отсрочен.

«Мы уже начали технические и организационные работы. На создание такой системы и разработку технического задания требуется пять-шесть месяцев, но мы попросили Министерство информационных технологий и коммуникаций ускориться. Мы просили в сентябре, в конце ноября нам дали положительное заключение — техническое задание готово. Мы провели все подготовительные работы по запуску базы», — сказал он.

По его словам, база для системы декларирования будет запущена с 2022 года.

«Но это правда, что принятие закона может задержаться. Есть большая вероятность, что закон не будет принят до января. Но система декларирования всё равно будет… Запуск с 1 января 2022 года не означает, что [госслужащий] с 1 января будет сдавать декларацию. Если брать опыт зарубежных стран, то в среднем предоставляется до трёх месяцев. Как в случае с налоговой декларацией, которая сдаётся до 1 апреля. Мы хотим дать такой срок. Если примут в январе, то будут учитываться доходы и имущество, полученное с 2022 года», — сообщил Акмал Бурханов.

С 1 января 2022 года госслужащим также запрещается открывать и владеть счетами, хранить денежные средства, владеть недвижимым и иным имуществом за пределами территории Узбекистана (за исключением государственных служащих, работающих за рубежом, и имущества, приобретенного до поступления на государственную службу).

По словам главы Антикоррупционного агентства, сейчас владение счетами и имущество за рубежом для госслужащих не является нарушением законодательства. После принятия закона будет проведён мониторинг до внесения поправок в уголовный и административный кодексы. Затем агентство совместно с иностранными партнёрами будет проверять наличие банковских счетов и имущества госслужащих за рубежом.