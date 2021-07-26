С 1 января 2022 года оформлением и выдачей идентификационных ID-карт гражданина Узбекистана, постоянно проживающего в Узбекистане иностранного гражданина и лица без гражданства, а также паспортов для выезда за границу будут заниматься центры государственных услуг.
Соответсвующие меры предусмотрены указом президента «О мерах по совершенствованию инфраструктуры предоставления государственных услуг и расширению доступа населения к государственным услугам», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Размер платы за выдачу загранпаспортов с этой же даты будет снижен до 1 базовой расчетной величины (сейчас — 1,2 БРВ). Оплата за выдачу нового свидетельства о государственной регистрации субъектам предпринимательства, составляющая 1 БРВ, снижена до 20% БРВ.
Указом также утверждены перечень госуслуг, которые будут поэтапно внедряться в работу центров государственных услуг и ЕПИГУ (87 наименований), и перечень отдельных видов госуслуг, сроки предоставления которых будут сокращены с 1 января 2022 года (59 наименований).
Кроме того, с 1 января 2022 года отменяется требование государственными органами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, государственными организациями от населения, в том числе предпринимателей:
- справок, подтверждающих заработную плату физических лиц за последние 12 месяцев;
- справок о выплате социальных пособий и пенсий;
- данные свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства;
- сведений о наличии лицензии, документов разрешительного характера и подтверждения о принятии уведомлений;
- сведений об уплате государственной пошлины, сборов и других платежей;
- сведений о ценных бумагах, операциях с ценными бумагами, полученных дивидендах;
- сведений о регистрации в качестве малообеспеченной семьи или члена семьи;
- сведений об алиментах, уплаченных и полученных физическими лицами;
- информации о дипломе о высшем образовании;
- сведений об окончании физическим лицом учреждения среднего специального, профессионального образования;
- сведений об окончании физическим лицом общеобразовательного учреждения (на базе 11 классов) ;
- информации о записи гражданина в «Молодежной книге» или «Женской книге»;
- сведений о самозанятых лицах;
- сведений о документе, подтверждающем право на льготу абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения.
- копий финансовой отчетности.
При этом данные документы и информация запрашиваются независимо от соответствующих ответственных государственных органов и организаций через межведомственную интеграционную платформу системы «Электронное правительство».