С 1 января 2022 года оформлением и выдачей идентификационных ID-карт гражданина Узбекистана, постоянно проживающего в Узбекистане иностранного гражданина и лица без гражданства, а также паспортов для выезда за границу будут заниматься центры государственных услуг.

Соответсвующие меры предусмотрены указом президента «О мерах по совершенствованию инфраструктуры предоставления государственных услуг и расширению доступа населения к государственным услугам», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Размер платы за выдачу загранпаспортов с этой же даты будет снижен до 1 базовой расчетной величины (сейчас — 1,2 БРВ). Оплата за выдачу нового свидетельства о государственной регистрации субъектам предпринимательства, составляющая 1 БРВ, снижена до 20% БРВ.

Указом также утверждены перечень госуслуг, которые будут поэтапно внедряться в работу центров государственных услуг и ЕПИГУ (87 наименований), и перечень отдельных видов госуслуг, сроки предоставления которых будут сокращены с 1 января 2022 года (59 наименований).

Кроме того, с 1 января 2022 года отменяется требование государственными органами, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, государственными организациями от населения, в том числе предпринимателей:

справок, подтверждающих заработную плату физических лиц за последние 12 месяцев;

справок о выплате социальных пособий и пенсий;

данные свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства;

сведений о наличии лицензии, документов разрешительного характера и подтверждения о принятии уведомлений;

сведений об уплате государственной пошлины, сборов и других платежей;

сведений о ценных бумагах, операциях с ценными бумагами, полученных дивидендах;

сведений о регистрации в качестве малообеспеченной семьи или члена семьи;

сведений об алиментах, уплаченных и полученных физическими лицами;

информации о дипломе о высшем образовании;

сведений об окончании физическим лицом учреждения среднего специального, профессионального образования;

сведений об окончании физическим лицом общеобразовательного учреждения (на базе 11 классов) ;

информации о записи гражданина в «Молодежной книге» или «Женской книге»;

сведений о самозанятых лицах;

сведений о документе, подтверждающем право на льготу абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения.

копий финансовой отчетности.

При этом данные документы и информация запрашиваются независимо от соответствующих ответственных государственных органов и организаций через межведомственную интеграционную платформу системы «Электронное правительство».