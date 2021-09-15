С 1 января 2022 года имущество, выставленное на онлайн-аукцион при исполнении судебных актов и актов иных органов, передается победителю аукциона без задолженностей и со снятыми запретами, за счет денежных средств, поступивших от его реализации. Соответствующая норма содержится в указе президента от 14 сентября.

В случае недостаточности средств, поступивших от реализации имущества, обязательство по оплате задолженности остается за его прежним владельцем — должником.

Согласно документу, сумма задатка подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня обращения победителя аукциона в случаях непринятия имущества победителем аукциона по следующим основаниям:

несоответствие имущества, реализованного на аукционе, заявленным техническим характеристикам объекта аукциона;

переход имущества во владение третьих лиц до его реализации на аукционе и установление этого обстоятельства после окончания аукциона.

Указ, посвященный совершенствованию договорных отношений, также гласит, что сторона договора, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение обязательств по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе в дальнейшем требовать признания данного договора недействительным, если такое требование противоречит принципу добросовестности.

Кроме того, согласно документу, в договорах, связанных с государственными закупками, заключаемых хозяйствующими субъектами, теперь в обязательном порядке устанавливаются антикоррупционные оговорки. При несоблюдении их стороной договора и лицами, привлеченными ею (субподрядными организациями, агентами), другая сторона вправе приостановить, расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

В указе также говорится, что в случае неуплаты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями задолженности по налоговым и таможенным платежам налоговые или таможенные органы будут направлять в банк распоряжение о замораживании денежных средств на счетах плательщика в размере, равном сумме задолженности, и последующем взыскании их по истечении 30 календарных дней с уведомлением об этом самого плательщика.

Документом предусмотрено, что публичные договоры в сфере коммунальных услуг, энергоснабжения, услуг связи, пассажирских и грузовых перевозок и в иных подобных сферах, имеющих большое социальное значение, разработанные субъектами естественных монополий, заключаются с потребителями после согласования с антимонопольным органом.