Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 31 августа одобрил снижение налогов для производителей цемента.

В частности, с 1 октября 2021 года ставка налога на прибыль для производителей цемента (клинкера) уменьшается с 20% до 15%.

С 1 января 2022 года ставка налога за пользование недрами сокращается в два раза и устанавливается в размере 22,5 тысячи сумов за одну тонну известняка, предназначенного для производства цемента.

В ходе открытого диалога президента с предпринимателями 20 августа директор компании Karakalpak sement Шавкат Азизов попросил Шавката Мирзиёева снизить ставку налога на прибыль для производителей цемента до 15%, поскольку местные предприятия не могут конкурировать с импортной продукцией. Глава государства поручил проанализировать цены на цементную продукцию и рассмотреть возможность снижения налоговой ставки, предоставив ему «научно обоснованный анализ».

Бизнесмен отмечал, что за первые шесть месяцев этого года средняя биржевая цена цемента от местных производителей составила 588 тысяч сумов за тонну, тогда как при импорте стоимость продукции оценивается на 12−13% дешевле — в 521 тысячу сумов.

«Газета.uz» писала, что в январе-апреле импорт цемента в Узбекистан вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на фоне действия нулевой ставки таможенной пошлины на ввоз цемента (было 30%) и роста объёма строительных работ. Так, за четыре месяца было завезено 1 млн тонн цемента на 50,5 млн долларов.