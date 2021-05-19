Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 мая подписал постановление «О дополнительных мерах по развитию паралимпийского движения».

Документ направлен на расширение условий для занятий спортом лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, а также увеличение занимающихся спортом среди них.

Намечено поэтапное создание в спортивных образовательных учреждениях по всем видам спортивных отделений для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, отбор одарённых спортсменов, их ориентация и подготовка, а также внедрение непрерывной единой комплексной системы, обеспечивающей достижение высокого спортивного мастерства.

Запланировано создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по паралимпийским видам спорта, а также проведение научных исследований.

Кроме того, будут усилены социальная поддержка лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, стимулирование обретения ими достойного места в обществе, налажены программно-методическое обеспечение интеграции физической и социальной адаптации, профессиональная реабилитация и подготовка кадров.

Постановлением Национальная паралимпийская ассоциация Узбекистана преобразуется в Национальный паралимпийский комитет Узбекистана.

Перед ним поставлены задачи популяризации паралимпийских видов спорта, налаживание новой системы выявления, выбора и селекции талантливых спортсменов, подготовки их в качестве профессиональных спортсменов и другие.

У комитета будут региональные отделения, которые займутся развитием паралимпийских видов спорта в регионах.

В Узбекском государственном университете физической культуры и спорта создаётся Паралимпийский факультет. Он будет готовить тренеров и инструкторов-методистов по паралимпийским видам спорта, специалистов, работающих со слепыми, глухими и слабослышащими, ампутантами (сурдо-, тифлосурдо- и международных сурдопереводчиков), а также другие кадры.

С 2021/2022 учебного года в Университете физкультуры и спорта и его Нукусском и Ферганском филиалах, а также других соответствующих вузах открывается кафедра «Паралимпия», а также специальность магистратуры «Адаптивное оздоровление, физическое воспитание и спорт».

При Паралимпийском комитете будет открыт Институт подготовки специалистов по паралимпийским видам спорта. На базе детско-юношеских спортивных школ в Каракалпакстане, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях и Ташкенте будут открыты Паралимпийские спортивные центры (при Паралимпийском комитете).

Постановлением также одобрена инициатива о реализации с 1 сентября проекта «Спорт для всех». В рамках этого проекта раз в год будет проводиться Международный фестиваль параспорта, целью которого является широкий охват лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью параспортивными видами, их социальная поддержка и интеграция в общество.

3 декабря — в Международный день инвалидов — среди слепых, слабослышащих и ампутантов в Ташкенте будет проводиться республиканский параспортивный фестиваль по паранастольному теннису, футболу 5×5, голболу, паралегкой атлетике, парапауэрлифтингу, парабадминтону, шахматам и другим видам спорта, включенным в параспортивные виды, а в других регионах — параспортивные фестивали;

С 1 июня при организации всех спортивных соревнований, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий будут проводиться соответствующие соревнования также среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью.

До конца 2021 года на всех государственных спортивных объектах и сооружениях должны быть созданы все условия для занятий спортом лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью.

Отныне при разработке проектов государственных спортивных сооружений и спортплощадок, планируемых к строительству, должны создаваться условия для занятий спортом лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью. Объектам без этих условий будет отказано в финансировании и они не будут приниматься государственной комиссией.