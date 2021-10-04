Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствовании использования контрольно-кассовой техники, сообщает Telegram-канал «Нигох».

Документом с 1 января 2022 года вводится практика возврата физическим лицам 1% от покупок (кешбэк) при оформлении соответствующего чека с помощью QR-кода в специальном приложении налоговых органов. Кешбэк из государственного бюджета будет начисляться на банковскую карту покупателя в конце каждого месяца.

Кэшбек будет доступен при покупках в объектах розничной торговли, общественного питания и обслуживания населения.

При этом возврат 1% от потраченной суммы не будет осуществляться при покупке автомобилей, авиа- и железнодорожных билетов, оплате за коммунальные услуги и связь, а также при оплатах, проведённых через платёжные системы.

Кроме того, согласно документу с нового года физические лица, сообщившие о нарушениях в налоговые органы через специальное приложение, получат 20% от начисленного нарушителям штрафа. Заявить можно о продаже товаров и услуг без выдачи чека или приравненных к нему документов, использовании поддельной маркировки или её отсутствии на товарах, подлежащих принудительной маркировке с помощью идентификации.

Кроме того, устанавливается обязанность операторов платёжных систем по принудительному подключению своих систем к онлайн контрольно-кассовым машинам и их интеграции к информационным системам налоговых органов.

Напомним, в Узбекистане с июля 2020 года были запущены чековые лотереи, которые проводятся на основании QR-кода либо фискальной отметки в чеках, выданных предпринимателями, которые внедрили онлайн-контрольно-кассовые машины либо виртуальной кассы.

В начале года в ГНК сообщали об экономическом эффекте данных игр. По данным комитета, если в первом тираже было зарегистрировано 9947 чеков на 1,8 млрд сумов, то уже в шестом цифры значительно выросли — 159774 чека на 63,3 млрд сумов. Число пользователей онлайн-касс выросло почти в 4 раза.

Мониторинг Spot в сентябре выявил, что на отдельных рынках продавцы просят оплатить онлайн-переводом с карты на карту, хотя под рукой есть и карта, и работающий терминал. Издание считает, что p2p-платежи становятся способом уйти от налогов в Узбекистане. Глава ГНК Шерзод Кудбиев называл это огромной проблемой и призывал граждан не покупать продукцию у продавцов, которые не предоставляют чек с QR-кодом.