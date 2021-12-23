Президент Узбекистана 21 декабря подписал постановление о дополнительных мерах по поддержке лиц с инвалидностью, содействию их занятости и повышению социальной активности.

Трудоустройство людей с инвалидностью в частном бизнесе

C 1 января 2022 года работодателям, принявшим на работу лиц с инвалидностью (за исключением бюджетных организаций и государственных предприятий), за счёт средств Государственного фонда содействия занятости на каждого работника в течение 6 месяцев ежемесячно предоставляется субсидия в 1,5-кратном размере базовой расчётной величины. Основанием для предоставлении субсидии является трудовой договор, зарегистрированный в Единой национальной системе труда.

С 1 марта 2022 года льгота, установленная в соответствии с частью первой статьи 380 Налогового кодекса по подоходному налогу для инвалидов с детства и лиц с инвалидностью I и II групп, увеличивается с 1,41-кратного до 3-кратного минимального размера оплаты труда.

До 1 марта 2024 года работодателям (за исключением бюджетных организаций и государственных предприятий) сумма социального налога, уплаченная ими за лиц с инвалидностью, возвращается из государственного бюджета в полном объёме. При этом она возвращается, начиная с седьмого месяца при условии непрерывной работы лиц с инвалидностью в течение шести месяцев.

Документ предписывает включить в состав Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью председателя Совета министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента, руководителей Общества слепых Узбекистана, Общества глухих Узбекистана, Ассоциации инвалидов Узбекистана и Национальной ассоциации деловых женщин-инвалидов.

На Межведомственный совет возлагаются новые задачи по содействию занятости лиц с инвалидностью:

развитие инклюзивного образования лиц с инвалидностью в образовательных учреждениях, расширение возможностей использования учебных материалов в альтернативной форме для их профессиональной подготовки и повышения квалификации;

организация прохождения практики лиц с инвалидностью — выпускников образовательных учреждений на предприятиях и в организациях по рекомендованным профессиям;

оснащение, адаптация рабочих мест лиц с инвалидностью на предприятиях и в организациях, организация условий труда, необходимых для осуществления их деятельности;

применение механизмов поддержки лиц с инвалидностью после их трудоустройства и после начала ими предпринимательской, ремесленнической деятельности или деятельности по самозанятости.

Трудоустройство людей с инвалидностью в госсекторе

Агентство государственных услуг до 1 марта 2022 года наймёт лиц с инвалидностью для работы в одном центре государственных услуг в каждом регионе «на соответствующих им должностях» (оператор, консультант, инспектор) с созданием благоприятных условий для работы. Это станет пилотным проектом, по результатам которого до 1 сентября 2022 года этот опыт будет внедрён во всех центрах государственных услуг.

На основе результатов пилотного проекта до 1 апреля 2022 года будет составлен проект постановления правительства, предусматривающий утверждение перечня рекомендаций по адаптации рабочих мест и профессий для работы лиц с инвалидностью в государственных органах, а также профессий и должностей, на которых они смогут работать.

Новые возможности для образования людей с инвалидностью

Агентство по делам молодёжи должно внедрить систему ежегодного выделения субсидий молодежи с инвалидностью — до 500 лиц за счёт средств Фонда поддержки государственной молодёжной политики на следующие направления:

для покрытия расходов на профессиональное обучение в негосударственных образовательных организациях, формирование профессиональных навыков, обучение информационным технологиям и программированию, общеобразовательным дисциплинам и иностранным языкам, а также, при необходимости, расходов на проживание и транспортных расходов;

для приобретения оборудования и орудий труда лицам, успешно окончившим и получившим специальный сертификат курсов профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения предпринимательству и профессиям, а также прошедшим государственную регистрацию в качестве предпринимателя или самозанятого лица.

Субсидии выделяются в размере до 50-кратного размера базовой расчётной величины (13,5 млн сумов) по заявке каждого представителя молодёжи с инвалидностью.

Фонд «Эл-юрт умиди» совместно с Агентством по делам молодёжи организует ежегодно с 2022 года обучение до 20 представителей одарённой молодёжи с инвалидностью, отобранных на конкурсной основе, в ведущих зарубежных высших образовательных учреждениях, в том числе на онлайн-курсах.

До конца 2022 года Министерство культуры должно обеспечить безвозмездную поставку всем детским школам музыки и искусства альтернативных форм текстов и нотных текстов, предназначенных для слепых и лиц с нарушениями зрения. Министерству народного образования поручено перезаписать аудиокниги учебных материалов, разработать книги на азбуке Брайля и поставить их образовательным учреждениям.