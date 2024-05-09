Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая в рамках рабочего визита в Москву встретился с президентом России Владимиром Путиным.

В сообщении пресс-службы президента Узбекистана говорится, что на встрече обсуждались вопросы укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества, в том числе развития торгово-экономического сотрудничества.

Пресс-служба Кремля опубликовала стенограмму части беседы президентов, касающейся обсуждения торговых отношений.

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин отметили рост товарооборота и выполнение договорённостей в торговой сфере.

«Весна, скоро лето — фрукты, овощи ждём из Узбекистана, как и в прошлом году. И вам хорошо, и нам. Это цены держит, не даёт им подниматься», — сказал президент России.

«Очень хорошо», — ответил глава Узбекистана. Он рассказал, как глава Татарстана Рустам Минниханов в недавней поездке в южные области Узбекистана «удивился, когда ему показали капусту, урюк, чеснок, лук свежий. Когда он приезжал, он вообще был шокирован. Говорит: „Почему мы покупаем за границей? Здесь дёшево и экологически чистое“. Самое главное — цена нормальная».

«Мы увеличиваем объем закупок из Узбекистана из года в год», — отметил Владимир Путин.

«Это было бы здорово», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Сделаем», — заявил президент России.

В своём выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в этот же день Шавкат Мирзиёев отметил важность развития Евразийского Агроэкспресса — проекта быстрой доставки сельхозпродукции из Узбекистана в Россию, запущенного в 2021 году.

«У нас есть возможность насыщать рынок России продуктами сельского хозяйства», — сказал он Владимиру Путину.

«Будем это развивать. У нас и так объёмы выросли за последние пару лет. Такой уровень, какого раньше не было. Будем наращивать», — ответил президент России.