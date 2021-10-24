24 октября 2021 года с 8:00 по 20:00 в Узбекистане пройдут выборы президента. Они (не считая непрямые президентские выборы 1990 года в Узбекской ССР) станут шестыми по счёту прямыми президентскими выборами в истории Узбекистана. В них участвуют пять кандидатов: Нарзулла Обломурадов (Экологическая партия),

Бахром Абдухалимов («Адолат»), Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеП), Максуда Варисова (НДПУ) и Алишер Кадиров («Миллий тикланиш»).

«Газета.uz» будет следить в режиме онлайн за итогами дня голосования.

Инструкция: Как проголосовать на выборах президента

Предвыборные программы кандидатов