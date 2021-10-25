Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев переизбран на второй срок по итогам выборов, состоявшихся в воскресенье.

Согласно предварительным данным, озвученным в понедельник председателем Центральной избирательной комиссии Зайниддином Низамходжаевым, за Шавката Мирзиёева, кандидата от Либерально-демократической партии, проголосовало 80,1% избирателей. ЦИК объявил его избранным президентом.

Зайниддин Низамходжаев. Фото: ЦИК.

Максуда Варисова от Народно-демократической партии получила 6,6% голосов, Алишер Кадиров от партии «Миллий тикланиш» — 5,5%, Нарзулла Обломурадов от Экологической партии — 4,1% и Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии «Адолат» — 3,4%.

На данный момент все избирательные бюллетени подсчитаны, отметил глава Центризбиркома. В выборах приняли участие 16 212 343, или 80,4% зарегистрированных избирателей (20 158 907 — последние данные). В досрочном голосовании приняли участие более 421 тысячи человек.

Выборы прошли в условиях реальной конкуренции между кандидатами, в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством, подчеркнул Зайниддин Низамходжаев.

Он добавил, что грубых нарушений в ходе голосования не было, а по «определенным» сообщениям в социальных сетях проводятся изучения.

Зайниддин Низамходжаев отметил, что перенос с этого года даты выборов «со снежного и холодного декабря» на теплый октябрь был правильным решением.

По сообщениям в социальных сетях, представители УзЛиДеП готовятся праздновать победу Шавката Мирзиёева во дворце Humo Arena.

Напомним, на президентских выборах в 2016 году за Шавката Мирзиёева проголосовали 88,61% избирателей, или 15 906 724 граждан.