Кандидат в президенты от Экологической партии Узбекистана Нарзулла Обломуродов проголосовал на выборах главы государства, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Нарзулла Обломуродов и члены его семьи пришли на 579-й избирательный участок в Янгихаётском районе Ташкента в 9:05 утра.

Фото: Экопартия

К избирательному участку приписано 2718 человек, 56 из них голосуют впервые. На 9:30 утра проголосовали порядка 300 человек. Кроме того, для 38 граждан организовано выездное голосование, а свои голоса досрочно отдали 17 человек.