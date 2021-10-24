По состоянию на 15:00 органы прокуратуры не получили ни одного сообщения или обращения о нарушениях законодательства в процессе голосования по выборам президента. Об этом на брифинге в пресс-центре Центральной избирательной комиссии сообщил генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

ЦИК и другие ведомства также не предоставляли в прокуратуру материалы о нарушениях на выборах, отметил он.

Не поступало жалоб на нарушения и в ходе досрочного голосования, которое проходило 14−20 октября и в котором участвовал 421618 человек, в том числе 301 тысяча — в Узбекистане.

Нигматилла Юлдашев отметил, что при поступлении обращений о нарушениях или публикации сообщений о нарушениях в СМИ или в социальных сетях эта информация сразу будет принята к сведению штабом, созданным при Генпрокуратуре.

«Такие обращения будут оперативно рассмотрены в рамках закона, и каждому случаю будет дана правовая оценка», — сказал он.

Генпрокурор напомнил, что в законодательстве предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение избирательного законодательства. О нарушениях можно обращаться в территориальные органы прокуратуры или по телефону доверия Генеральной прокуратуры 1007.

Обращаясь к журналистам, Нигматилла Юлдашев сказал: «Мы не должны исключать, что не вся информация о случаях нарушения закона может дойти до нас. Вы изучаете ситуацию непосредственно на избирательных участках и в округах на местах, общаетесь с избирателями, членами избирательных комиссий. Если у вас есть какая-либо информация о нарушении закона и вы предоставите её Генеральной прокуратуре, мы оперативно её изучим и примем меры для дачи правовой оценки. Мы готовы к такому сотрудничеству».