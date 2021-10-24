Председатель центрального совета Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров проголосовал на выборах в президента, передает корреспондент «Газеты.uz».

Он пришел на избирательный участок №116 в школе №83 с семьей около 10:00 утра.

В беседе с журналистами Алишер Кадиров отметил, что планировал встречу с журналистами на следующий день, а сегодня предложил «отметить праздник». Он считает, что смог «продемонстрировать свой потенциал полностью во время предвыборной процесса»

Российский журналист попросил кандидата охарактеризовать своё отношение к России и ответить на вопрос, несёт ли она угрозу Узбекистану. Алишер Кадиров заявил, что «Россия — дружественная страна».





К 116-му избирательному участку приписаны 2661 человек. Руководитель избирательного участка не предоставила «Газете.uz» информацию о числе проголосовавших.