На выборах президента Узбекистана на участках внутри страны, по данным на 20:00, проголосовало 16 036 914 человек, что составляет 80,8% зарегистрированных избирателей. Об этом на брифинге в Ташкенте сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

В 20:00 в Узбекистане официально завершено голосование на выборах президента.

С учётом часового пояса процесс голосования продолжается в Соединённых Штатах Америки и в странах Европы.

По его словам, в настоящее время ведётся подсчёт голосов, итоги выборов будут объявлены 25 октября примерно в 16:00.