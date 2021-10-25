Совместная миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Европейского парламента (ЕП) по наблюдению за выборами выпустила заявление по итогам своей работы.

Миссия признает, что в последние годы законодательная база претерпела обширные реформы и многие изменения соответствуют предыдущим рекомендациям. Тем не менее, наблюдатели отмечают, что в избирательном законодательстве сохраняется ряд недостатков, и оно еще не в полной мере соответствует международным стандартам демократических выборов.

«Фундаментальные права и свободы человека, гарантированные Конституцией, продолжают ограничиваться другими актами законодательства и зачастую не реализуются на практике», — говорится в заявлении.

«Эти выборы показали, что демократические реформы, осуществляемые в последние годы, следует продолжать, чтобы закрепить уже достигнутые результаты», — сказал специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами Рейнхольд Лопатка.

«Полное соблюдение основных свобод и реальная конкуренция между политическими силами, которых здесь недоставало, будут абсолютно необходимы, чтобы оправдать демократические чаяния народа», — добавил он.

Хотя подготовка к выборам была осуществлена профессионально и эффективно, говорится в заявлении, процесс голосования в день выборов был оценен отрицательно на существенно большом количестве избирательных участков.

«Явка превысила отметку в 80%, но при этом наблюдались многочисленные серьезные нарушения: большое количество избирателей было добавлено в списки избирателей без осуществления надлежащих мер контроля; избиратели допускались до голосования без представления документов, удостоверяющих личность, имело место голосование за других. Также, на многих избирательных участках наблюдатели отмечали признаки вброса бюллетеней. Процедуры подсчета голосов часто не соблюдались, и на избирательных участках возникали трудности при сверке результатов», — заявили наблюдатели по итогам своей миссии.

«Начавшиеся недавно реформы — ободряющий знак, — сказала глава делегации Европарламента Хайди Хаутала. — Но недопущение оппозиционных партий и отсутствие истинной конкурентной борьбы, в совокупности с большим количеством нарушений, которые мы наблюдали в день выборов, остаются существенными препятствиями на пути к демократизации».

«Меня и моих коллег переполняют чувства от той теплоты, с которой нас вчера встречали на избирательных участках по всей стране. Мы оценили усилия, которые были приложены, чтобы сделать голосование доступным для всех граждан, независимо от их физических возможностей или языка, на котором они говорят. Но к сожалению, мы замечали, что некоторые укоренившиеся вредные привычки все еще сохраняются, а процедуры, особенно при подсчете голосов, часто не соблюдаются, — заявила глава делегации от ПА ОБСЕ Даниэла Де Риддер. — Я хочу верить, что важные правовые реформы, свидетелями которых мы являемся, продолжатся и окажут влияние на все сферы жизни общества, укрепят демократическую политическую культуру и положат конец ненадлежащей практике».

В выборах участвовали пять кандидатов, в том числе действующий президент. Чрезмерно строгие требования, предъявляемые к потенциальным кандидатам, в совокупности с обременительными правилами регистрации партий, необоснованно ограничивают право быть избранным и сужают диапазон политических альтернатив, доступных избирателям, говорится в заявлении.

Среди кандидатов была одна женщина. Несмотря на конституциональные гарантии равенства и значительный рост числа женщин-парламентариев в последнее время, женщины недостаточно представлены в общественной и политической жизни страны, считают наблюдатели.

«Граница между деятельностью президента в его официальной должности и его деятельностью как кандидата была размыта, что обеспечило ему неправомерные преимущества. Кроме того, большинство частных медиа-изданий в своих репортажах, посвященных выборам, предоставили действующему президенту больший объем освещения, чем четырем остальным кандидатам, вместе взятым. Все средства массовой информации, в отношении которых проводился мониторинг, широко освещали деятельность президента», — отмечается в заявлении.

Хотя в репортажах о местных органах власти и социальных вопросах критика стала появляться чаще, особенно в онлайн изданиях, наблюдатели отметили, что критические высказывания в СМИ в адрес высокопоставленных должностных лиц и кандидатов практически полностью отсутствовали. Ограничительная правовая среда в области регулирования деятельности СМИ, в совокупности со случаями досудебного удержания под стражей, преследования и запугивания журналистов и блогеров, способствует распространению самоцензуры и еще более ограничивает объем информации и аналитики, доступных обществу, считают наблюдатели.

«В ходе нашего долгосрочного наблюдения за выборами мы увидели, что прогресс возможен, и он непременно последует за реформами, но впереди долгий путь, — сказал глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Оуэн Мёрфи. — Несмотря на наблюдаемое в последнее время улучшение климата в средствах массовой информации и социальных сетях, возможность граждан свободно и в полной мере высказывать свое мнение продолжает подвергаться контролю».

В составе миссии работали 366 наблюдателей из 44 стран, в том числе 255 экспертов и долгосрочных и краткосрочных наблюдателей БДИПЧ, 99 парламентариев и сотрудников ПА ОБСЕ и 12 представителей Европарламента.