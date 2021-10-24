На выборах президента Узбекистана на участках внутри страны, по данным на 17:00, проголосовало 14 258 780 человек, что составляет 71,8% зарегистрированных избирателей. Об этом на брифинге в Ташкенте сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров.

На данный момент голосование завершилось на участках во Владивостоке, Токио, Сеуле, Кванджу, Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Куала-Лумпуре и Сингапуре. Там начал подсчёт голосов.

В 17:00 по ташкентскому времени открылись избирательные участки в Вашингтоне и Нью-Йорке. В других странах голосование продолжается, отметил он.

Выборы продлятся до 20:00.