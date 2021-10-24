Специальный координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, австрийский депутат Рейнхольд Лопатка, руководящий краткосрочной миссией наблюдателей ОБСЕ на выборах президента Узбекистана, поделился с журналистами мнением об избирательной кампании и процессе голосования. В качестве наблюдателя он посетил ряд избирательных участков в Ташкенте.

Текущие выборы, как и парламентские выборы в декабре 2019 года, где он также был наблюдателем, организованы на должном уровне, отметил он.

Кроме того, за последние годы в стране произошли улучшения в сфере выборов, сказал Рейнхольд Лопатка. «Вы на верном пути, но это не последний шаг, нужны дальнейшие шаги», — сказал он.

В то же время представителя ОБСЕ отметил некоторые недостатки. «Я видел [на одном из участков], как в урну опускали два бюллетеня, не знаю почему», — сказал он.

По мнению Рейнхольда Лопатки, в ходе избирательной кампании в высказываниях кандидатов в президенты не было сильных различий.

«В Австрии между кандидатами намного сильнее соперничество и борьба. Даже если вы избранный президент, другие кандидаты во время кампании могут о вас очень критично высказываться. Это огромная разница между моей страной и Узбекистаном», — поделился он.

Что касается освещения кампаний кандидатов, то, отметил Рейнхольд Лопатка, «конечно, она не была равной, но это можно наблюдать и в западных странах, где действующего президента освещают больше, чем других кандидатов».

«Возможно, здесь у президента было больше освещения, но это не необычное явление, это можно видеть и в европейских странах», — сказал представитель ОБСЕ.

По вопросу использования административного ресурса он сказал: «В некоторых странах Европы есть очень строгие требования, и нет шанса использовать его… Всегда важно, чтобы были чёткие требования, законодательные рамки».

Среди других вопросов, которые требуют обсуждений, Рейнхольд Лопатка отметил требование выдвижения кандидатов только от политических партий. «Некоторые партии не были зарегистрированы», — добавил он.