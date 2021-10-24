За выборами президента Узбекистана 24 октября, по данным Центризбиркома, наблюдают 969 международных наблюдателей. Из них 629 — из международных организаций и 340 — из зарубежных стран.

Наблюдатель от Великобритании Ваис Каис посетил избирательный участок №113 в полдень. Он отметил, что хотел бы посетить в общей сложности 6−7 участков, в том числе и в Ташкентской области, чтобы ознакомиться с избирательным процессом в регионах.

Председатель участка Ангелина Величко рассказала наблюдателю, как организован процесс уведомления граждан о президентских выборах, рассылка приглашений и ответила на другие вопросы.

«Меня интересовало, есть ли у них база данных избирателей, как она работает, а также как проходит процесс голосования. Глава избирательного участка дала исчерпывающие ответы», — отметил Ваис Каис.

Ваис Каис также спросил о системных пробелах, которые, по мнению главы избирательного участка, можно было бы устранить. Ангелина Величко ответила, что принятие Избирательного кодекса закрыло все пробелы.

«В ближайшие дни мне ещё предстоит оценить эти выборы, активность граждан и конкурентность между кандидатами. Но лично я считаю, что эти выборы — позитивный шаг к демократии. Очень важная и базовая структура уже возложена на политическую систему, но всё ещё впереди. Процесс будет развиваться, станет лучше в части прозрачности. Может, и я надеюсь, к следующим выборам у вас будет онлайн-система голосования, чтобы избирателям было необязательно приходить на участок и они могли проголосовать откуда угодно, из любой точки мира», — отметил Крис Ваис в разговоре с корреспондентом «Газеты.uz».

Британский наблюдатель также выразил надежду, что граждане смогут голосовать по почте, а приглашения на голосование будут доставлять почтальоны, а не члены избиркома. По мнению наблюдателя, в почтовых оповещениях и голосовании онлайн очень много преимуществ, в том числе сокращение расходов на выборы и увеличение продуктивности.

«Удивительно, что система позволяет охватить столько людей, ведь мы говорим о 35 миллионах. Может, 60% населения, ведь у вас много людей младше 18 лет. Это значит, государство тратит много усилий на выборы. [Члены избирательной комиссии] должны доставить 13−16 миллионов писем! Но если есть онлайн-платформа, которая позволяет избирателям просто зайти на сайт и проголосовать, это все упрощает», — сказал он и добавил, что онлайн-голосование стимулировало бы граждан быть более активными.