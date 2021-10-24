На отдельных избирательных участках наблюдаются факты «семейного» голосования (когда один член семьи голосует за других, что запрещено законом). Об этом на брифинге в столице сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, снятый на участке №519 в Ташкенте, на котором видно, как мужчина с маленьким сыном, держа в руке два паспорта, регистрируется для голосования, при этом члены участковой комиссии не делают ему замечаний. Затем мужчина и мальчик заполняют бюллетень и подходят к урне для голосования.
«Центризбирком совместно с окружными избирательными комиссиями ведёт мониторинг всего избирательного процесса и изучает сообщения, фотографии и видеоролики, публикуемые в социальных сетях. Видеоролик с избирательного участка №519 также проанализирован. По результатам изучения собранные материалы переданы в органы прокуратуры», — сказал Бахром Кучкаров.
«Стоит признать, что несмотря на широкую агитационную и просветительскую работу мы до сих пор не можем полностью избавиться от этой негативной практики», — отметил он.
«Мы просим всех граждан строго соблюдать принцип „Один избиратель — один голос“», — призвал Бахром Кучкаров.
Он пообещал, что ЦИК продолжит внедрять системные меры по полному искоренению «семейного» голосования в избирательной практике Узбекистана.
«Самый эффективный способ борьбы с подделкой результатов голосования — это общественный контроль», — подчеркнул замглавы ЦИК.
Ранее генеральный прокурор Узбекистана сообщил, что по данным на 15:00 сообщений о нарушениях на выборах не поступало. Председатель Верховного суда Камилов Козимджан на брифинге около 17:00 также отмечал, что суды не получали материалов, связанных с нарушениями на выборах.
О голосовании за других членов семьи говорил специальный координатор ОБСЕ Рейнхольд Лопатка. Похожую попытку на одном из участков заметили корреспонденты «Газеты.uz».
Решат Бакиев
Вот у меня с женой 1мнение за кого голосовать, жена беремена, у нее сильный таксикоз, сейчас ей не до ходьбы по изберательным участкам(ей даж видеть никаго не охота в случае, если придут на дом). Она разрешила мне проголосовать ее голосом за нее, чтож в этом приступного. Почему об таких ситуациях не придумают закон, или у семейных пар, вы думаете разное предпочтение голоса?
Антон Павлович
Какая “агитационная и просветительская работа“. И причем здесь граждане? Если бы член избирательной комиссии не принял документы или сделал бы замечание, то инцидент был бы исчерпан мгновенно. “Каримовские“ привычки еще в головах как граждан сидят, но еще хуже, что они до сих сидят в головах членов избиркомов!
Андрей Андреев
Пресечение таких случаев обязанность избирательной комиссии, почему они видят и не пресекают такие случаи вот в чем вопрос.
Аделия Шукурова
Тоже мне преступление. Человек пришёл голосовать, а его в прокуратуру замели. Ну, знаете господа. Может жена на дежурстве или ещё какие причины. Она отдала мужу паспорт и разрешила за неё проголосовать. Что тут такого? Если бы сосед за соседа это ещё могло быть. Но всё равно преступного в этом мало. Гораздо более ощутимые преступления совершаются, например когда Махаллинский Комитет и Хокимият осваивают госбюджет под видом не качественного благоустройства.. Это преступления в чистом виде. Или Председатель Махалли пытается а махаллю на работу пристроить родственников. А вот это, действительно нарушение трудового права и кодекса. И ничего, они обходят закон, как с гуся вода. Так что не стоит так людей бояться и сразу Ген. Прокурору отправлять.