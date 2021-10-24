На отдельных избирательных участках наблюдаются факты «семейного» голосования (когда один член семьи голосует за других, что запрещено законом). Об этом на брифинге в столице сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, снятый на участке №519 в Ташкенте, на котором видно, как мужчина с маленьким сыном, держа в руке два паспорта, регистрируется для голосования, при этом члены участковой комиссии не делают ему замечаний. Затем мужчина и мальчик заполняют бюллетень и подходят к урне для голосования.

«Центризбирком совместно с окружными избирательными комиссиями ведёт мониторинг всего избирательного процесса и изучает сообщения, фотографии и видеоролики, публикуемые в социальных сетях. Видеоролик с избирательного участка №519 также проанализирован. По результатам изучения собранные материалы переданы в органы прокуратуры», — сказал Бахром Кучкаров.

«Стоит признать, что несмотря на широкую агитационную и просветительскую работу мы до сих пор не можем полностью избавиться от этой негативной практики», — отметил он.

«Мы просим всех граждан строго соблюдать принцип „Один избиратель — один голос“», — призвал Бахром Кучкаров.

Он пообещал, что ЦИК продолжит внедрять системные меры по полному искоренению «семейного» голосования в избирательной практике Узбекистана.

«Самый эффективный способ борьбы с подделкой результатов голосования — это общественный контроль», — подчеркнул замглавы ЦИК.

Ранее генеральный прокурор Узбекистана сообщил, что по данным на 15:00 сообщений о нарушениях на выборах не поступало. Председатель Верховного суда Камилов Козимджан на брифинге около 17:00 также отмечал, что суды не получали материалов, связанных с нарушениями на выборах.

О голосовании за других членов семьи говорил специальный координатор ОБСЕ Рейнхольд Лопатка. Похожую попытку на одном из участков заметили корреспонденты «Газеты.uz».