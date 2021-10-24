Голосование на выборах президента Узбекистана продолжается. Яркие моменты дня выборов — в фото и видео, снятых корреспондентами «Газеты.uz».

Видео

Фото

Фото здесь и ниже: Евгений Сорочин / «Газета.uz»













Фото здесь и ниже: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz»