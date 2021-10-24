Голосование на выборах президента Узбекистана продолжается. Яркие моменты дня выборов — в фото и видео, снятых корреспондентами «Газеты.uz».
Видео
Фото
Фото здесь и ниже: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Фото здесь и ниже: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz»
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Голосование на выборах президента Узбекистана продолжается. Яркие моменты дня выборов — в фото и видео, снятых корреспондентами «Газеты.uz».
Фото здесь и ниже: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Фото здесь и ниже: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz»
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