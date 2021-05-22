Стоимость проекта строительства шестиполосной автомобильной дороги и трёх путепроводов, расположенных между улицами Чопонота, МКАД, ТКАД и Кипчак Сергелийского района Ташкента, увеличена, следует из данных портале государственных закупок. Проект реализует совместное предприятие Grand Road Tashkent.

Согласно порталу, инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте столицы 6 июля 2020 года заключила договор подряда с Grand Road Tashkent. Стоимость работ тогда предварительно оценивалась в 280,9 млрд сумов (27,6 млн долларов по курсу Центрального банка на тот день — 10173,3 сума за доллар). В договоре отмечалось, что сумма подлежит уточнению в пределах проектно-сметной документации и с учётом фактически выполненных работ. Финансировать работы планировалось за счёт ссуды Министерства финансов Узбекистана.





25 июня 2020 года было подписано распоряжение Кабинета министров (№313-ф), согласно которому для проектирования, строительства и запуска объекта в короткие сроки, в порядке исключения, заказчиком определена «Служба единого заказчика», генеральным проектировщиком — Allegro Develop Plast, а генеральным подрядчиком — Grand Road Tashkent. Документом разрешено привлечь к проекту турецкую Kalyon.

Распоряжением также было разрешено проводить строительно-монтажные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документации до 31 декабря 2020 года. Этим же документом проект разрешено реализовать без тендера.

19 мая 2021 года заказчик и Grand Road Tashkent подписали дополнительное соглашение, в котором стоимость работ увеличена до 518,3 млрд сумов (около 49 млн долларов по курсу ЦБ на 21 мая). Эта сумма включает в себя расходы по выносу коммуникации из зоны строительства стоимостью 51,8 млрд сумов.





В 2020 году было профинансировано 164,3 млрд сумов за счёт ссуды Минфина. В дальнейшем проект планируется финансировать за счёт средств хокимията Ташкента (15 млрд сумов) и перевыполненных прогнозных доходов республиканского бюджета по итогам первого квартала 2021 года. Завершить проект намечено в этом году.

«Газета.uz» подробно рассказывала о строительстве трёх путепроводов и дороги с указанием их расположения на карте. Первый путепровод намечено построить на пересечении Малой кольцевой автодороги и улицы Чупонота. Далее в сторону Сергелийского района будет проложена шестиполосная дорога, где на пересечении с Ташкентской кольцевой будет построен второй путепровод. Третья развязка свяжет дорогу с улицей Кипчак в Сергелийском районе.

Проект, представленный в сентябре 2020 года. Возможны изменения. Фото: Хокимият Яккасарайского района.

Проект строительства новой улицы протяженностью 5,6 км, которая соединит Сергели с центром Ташкента, был презентован президенту Узбекистана в начале июня прошлого года.

В сентябре руководитель проекта с узбекской стороны Тимур Самутдинов рассказывал «Газете.uz», что проектный институт Allegro Develop Plast холдинга Artel адаптирует эскизы Kalyon Trafik под стандарты Узбекистана.

Руководитель проекта по строительству мостов, инженер-строитель Текин Экер отмечал, что мост на пересечении МКАД и улицы Чупонота будет иметь 47 опорных столбов высотой 13 м. Общая длина путепровода составит 597 м, а вместе с разворотными эстакадами — 950 м.

Согласно данные ЕГРПО, Grand Road Tashkent была зарегистрирована 20 ноября 2018 года в Учтепинском районе Ташкента. Основной вид деятельности — строительство дорог и шоссе.

Учредителями указаны ГУП «Центр по управлению муниципальными активами» хокимията Ташкента (37,9%), а также турецкая Grandway İnşaat Yatırım Anonim Şirketi (62,1%), которая основа в Турции 18 октября 2018 года.

Grand Road Tashkent публиковала информацию о реализации ряда проектов по текущему и капитальному ремонту на улицах Ташкента в 2020 году.