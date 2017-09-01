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Фото: Ёлкин Шамсиддинов / УзА

Центр исламской цивилизации будет создан в Ташкенте

Президент предложил переименовать создаваемый Центр исламской культуры в Центр исламской цивилизации.

Сегодня, 18:52   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 сентября посетил комплекс Хазрати Имам (Хастимам) в Ташкенте, где ознакомился с проектом создания Центра исламской культуры, сообщило УзА.

Глава государства предложил переименовать центр в Центр исламской цивилизации.

Согласно проекту в центре намечено построить академию, библиотеку, архив и рукописный фонд, которые будут пополнены хранящимися в Узбекистане и за рубежом древними рукописями, литографическими книгами, историческими документами, предметами старины, касающимися научных и религиозных школ, основанных жившими на территории современного Узбекистана великими учеными и религиозными деятелями, а также современными научно-исследовательскими работами в этом направлении. Также намечено возведение конференц-зала на 300 мест.

В распоряжение центра будут переданы девять средних специальных и два высших образовательных учреждения религиозного направления.

Президенту также была представлена информация о новом жилье для жителей, которые переедут на новое место жительства в связи со строительством центра.

Текст: «Газета.uz»      2 494
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