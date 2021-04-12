Реконструкция административного здания на ул. Ш. Рашидова, 5 в Юнусабадском районе Ташкента (рядом с площадью Мустакиллик) со строительством подземной автостоянки под фонтаном может обойтись в 431,5 млрд сумов (около $41,1 млн по курсу Центробанка Узбекистана на 12 апреля). Информация об этом имеется на портале государственных закупок, обратила внимание «Газета.uz».

Согласно порталу, инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при хокимияте Ташкента 9 июля 2019 года заключила договор подряда с АО «Трест-12». Стоимость работ тогда оценивалась в 207,82 млрд сумов. Завершить проект планировалось к 31 декабря 2020 года, а финансировать его реализацию — полностью за счёт государственного бюджета.

Фонтан, под которым предположительно планируется построить автостоянку. Когда-то это был самый высокий и известный фонтан Ташкента. Последние годы он огорожен в связи со строительными работами.

29 марта 2021 года стороны подписали дополнительное соглашение, согласно которому стоимость работ выросла до 431,52 млрд сумов.

Кроме того, согласно имеющимся данным, заказчик за два года профинансировал 113,6 млрд сумов: в 2019 году — 18,5 млрд сумов за счёт ссуды Министерства финансов и 42,8 млрд сумов — за счёт бюджета, а в 2020 году — 46,2 млрд сумов за счёт госбюджета.

В 2021 году планируется профинансировать 97,89 млрд сумов, а оставшиеся 204,4 млрд сумов — по мере выделения средств.

На карте сервиса 2GIS дом №5 по проспекту Шарафа Рашидова — это 14-этажное административное здание, расположенное между Аркой «Эзгулик» на площади Мустакиллик и зданием Кабинета министров. Ранее здесь размещались Министерство финансов, Министерство народного образования и Министерство культуры.

Какое ведомство или министерство располагается в этом здании сейчас, неизвестно. Согласно документам, размещённых на портале госзакупок, основанием для проектирования реконструкции указано постановление Кабинета министров №307−12 от 13 апреля 2019 года «О мерах по улучшению материально-технической базы Службы государственной безопасности президента Республики Узбекистан» (документ отсутствует в открытом доступе).

О компании «Трест-12»

Источники: ЕГРПО и ЕПИГУ.

Согласно данным ЕГРПО, компания «Трест-12» зарегистрирована 7 декабря 1994 года. Основной вид деятельности — строительство нежилых зданий. Руководителем указан Фахриддин Назиров. Среди акционеров — хокимият Ташкента (51,1%), Муаззам Саидахматовна Закирова (19,1%), Жасур Батирович Закиров (14,1%), Мухайё Октябревна Закирова (13,1%) и ещё 12 физических лиц (2,6%).

По данным «Газеты.uz», Жасур Закиров и Мухайё Закирова являются сыном и супругой министра строительства Батира Закирова. Сам он ранее также был указан среди акционеров «Трест-12» в июле 2019 года (тогда он занимал пост первого замминистра строительства, а в 1996—2011 годах — председателя правления «Трест-12»).

Батыр Закиров. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

История компании уходит корнями в 1979 год, когда по приказу «Главташкентстроя» был образован строительный трест №12 для выполнения общественных работ. В 1994 году трест был преобразован в АО «Трест-12» ГАСК «Ташкентстрой», а в 2000 году стал самостоятельным юридическим лицом. В 2017 году был преобразован в ООО, а в 2018 году — снова в АО.

Как сообщал Spot.uz в июле 2018 года, в состав «Треста-12» входили 10 специализированных структурных подразделений с общей численностью работников 3275 человек. За последние 10 лет объём выполненных работ превышает 800 млн долларов.

Компания «Трест-12» занималась реконструкцией здания Кабинета министров (2001), строительством административного здания Сената (2004), зданий Министерства финансов (2005), Сингапурского института развития менеджмента (2008), стадиона «Бунёдкор» (2012), гостиницы HYATT Regency (2016) и других (список проектов до 2017 года на сайте компании). Всего сообщается о реализации компанией свыше 225 проектов.

Среди последних проектов можно указать строительство Центра исламской цивилизации, где компания была без проведения тендера определена генподрядчиком. Стоимость проекта на октябрь 2020 года оценивается в 988,2 млрд сумов (финансируется в том числе за счёт предпринимателя Алишера Усманова).

Напомним, «Трест-12» вошёл в список 62 государственных активов, выставляемых на публичные торги посредством адресных программ предприватизационной подготовки и повышения инвестиционной привлекательности.