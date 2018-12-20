Российский предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов планирует вложить в проекты в Узбекистане около 300−400 млн долларов до конца следующего года. О своих планах миллиардер рассказал в интервью Forbes.

В августе бизнесмен продал 30% акций ФК «Арсенал» предпринимателю Стэну Кронке, который на тот момент уже владел 67% футбольного клуба. Сумма сделки с Кронке составила 550 млн фунтов. По словам Алишера Усманова, он инвестировал в «Арсенал» всего 150 млн фунтов. Полученные деньги он уже частично вложил в строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте.

«Бюджет строительства [центра] учитывает мой вклад 100 млн долларов. Помимо этого, через наш фонд мы вкладываем в развитие сел и кишлаков Узбекистана. Есть совместная программа правительства Узбекистана с Всемирным банком. Один из проектов программы — развитие кишлаков, в том числе на моей малой родине в Намангане. В этот проект мы вложим в общей сложности 100 млн долларов. Еще будет спортивно-инвестиционный проект. Это еще 100 млн долларов. В общей сложности около 300−400 млн долларов будет вложено в Узбекистан к концу следующего года», — рассказал Алишер Усманов.

Инвестиции будут направлены только на социальные проекты. «В другие я не буду вкладывать», — подчеркнул он.

По словам бизнесмена, он не хочет заниматься бизнесом ни в России, ни в Узбекистане. «Сегодня 80% моего времени уходит на руководство деятельностью Международной федерации фехтования, 9 декабря нам будет 105 лет и мы будем проводить торжества по поводу юбилея в Париже — городе, где федерация была основана. Мы пригласим всех живых олимпийских чемпионов, всех многократных чемпионов мира, все федерации и все руководство мирового спорта. Чтобы такое мероприятие провести, необходима огромная кропотливая работа», — заявил он.

Алишер Усманов также рассказал о своем участии в открытии филиала МИСиС (Национальный исследовательский технологический университет, бывший Московский институт стали и сплавов) в Узбекистане. Обычно благотворительными проектами Алишера Усманова занимается фонд «Искусство, наука и спорт», однако финансирование МИСиС идет через «Металлоинвест» (входит в USM Holdings).

«МИСиС — особый случай. В большинстве случаев я вкладывал лично, без участия моих предприятий. С МИСиС „Металлоинвест“ работает давным-давно, у нас есть его филиал в Старом Осколе, который обеспечивает кадрами предприятия Курской магнитной аномалии. Сегодня „Металлоинвест“ связан с Узбекским металлургическим комбинатом как с новым рынком. Когда меня попросили создать филиал МИСиС в Узбекистане, я предложил использовать опыт, который у нас уже был. Поэтому этим проектом тоже занимался „Металлоинвест“. Это совсем мелкий проект по сравнению с другими. Мы МИСиС всегда помогали, и я лично помогал», — сказал он.

«Мы заинтересованы в том, чтобы там были хорошие кадры. Тогда производство будет расти, а наши поставки увеличиваться. В Ташкенте строится новый металлургический завод. Есть еще цветная металлургия в Алмалыке. Им нужны специалисты — металлурги, горняки, и мы с удовольствием в этом участвуем. Во-первых, я помогаю своей малой родине. Во-вторых, МИСиС расширяет географию подготовки кадров. Получается взаимовыгодно», — отметил предприниматель.

Для обучения студентов из Узбекистана в Москве Алишер Усманов вложил определенную сумму в эндаумент (целевой фонд — ред.).

Отвечая на вопрос Forbes, Алишер Усманов заявил, что не считает, что президента Узбекистана Шавката Мирзиёева можно сравнивать с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

«Он не Горбачев. В отличие от Горбачева он конкретен в своих планах. Он настоящий патриот и никогда не допустит коррозии государства Узбекистан. [Его не сравнить] ни с кем. Он достаточно самобытный. И, возможно, это будет новый тип восточного руководителя, который хочет прогресса в экономике. Я в это верю», — сказал предприниматель.

По мнению Алишера Усманова, в Узбекистане до этого была «достаточно формальная» приватизация. «Реально все оставалось в руках государства. Там была квазикапиталистическая система, основанная на советском Госплане. Новый президент, получив такое наследство, пошел на резкие изменения как в политическом плане, так и в экономическом», — указал он.

«В политике успехи или неудачи определяются очень быстро — успехи Узбекистана в политике налицо, их признал весь мир, — продолжил предприниматель. — Политзаключенных освободили, страна стала гораздо более открытой, поток туристов сильно вырос».

В экономике в отличие от политики надо идти очень осторожно, считает Алишер Усманов.

«Она искажена, долго жила в королевстве кривых зеркал. Здесь надо действовать очень аккуратно, с целью повышения благосостояния народа надо изменить экономику в сторону нормальной, где будет конкуренция и где государство сохранит определенное участие, но двигать экономический прогресс будут частные инвестиции, в первую очередь иностранные», — отметил он.

Алишер Усманов сообщил, что «Узметкомбинат» и «Узвторцветмет» управляются группой SFI Management Group. Председатель наблюдательного совета компании — Бобур Шодиев, племянник миллиардера и друга Алишера Усманова Фаттаха Шодиева.

«SFI принадлежит семье его брата, моего друга. Наша компания „Металлоинвест“ работает с его компанией. SFI недавно приобрела 80% ФК „Пахтакор“. Мы за него болеем. Президент тоже болеет за этот клуб. Конечно, мы хотим, чтобы он возродился — сначала стал чемпионом Азии, а уже потом мог бы замахнуться на серьезные кубки. Если SFI будет развивать „Пахтакор“, делать то, что мне понятно и нравится, я буду готов помогать всеми своими возможностями. Но это не значит, что я хочу быть акционером „Пахтакора“ или владельцем», — объяснил он.

Алишер Усманов считает, что у «Пахтакора», акционером которого он является, есть перспективы роста, так же как и «Арсенала».

""Арсенал" будет стоить еще больше или меньше. Я считаю, что «Арсенал» имеет перспективы роста. Так же как и «Пахтакор». Считаю, что Азиатский континент будет усиливать свои позиции на футбольных полях, как и Африка. Пока футбол — это Латинская Америка и Европа, но на ЧМ уже есть команды, которые могут проходить на высокие уровни. В последнем ЧМ Япония прошла в 1/8 финала", — отметил он.

Говоря о проделанной работе Шавкатом Мирзиёевым, бизнесмен, в первую очередь, указал, что президент вернул мир в Центральную Азию.

«Это признается всеми лидерами Центральной Азии. Это очень важно. В период предыдущего правления была очень напряженная обстановка, которая доходила до вражды: минировали границы между братскими дружескими государствами — Таджикистаном, Киргизией. Раньше из-за позиции Узбекистана мира было сложно достичь», — сказал Алишер Усманов.

По словам предпринимателя, Шавкат Мирзиёев на равноправной основе дружит как с Вашингтоном, так и с Москвой.

«Узбекистан начинает играть роль международной платформы для эффективного решения вопроса установления мира в Афганистане. Там явно идет либерализация режима по отношению к инакомыслящим, устраняются реликтовые запреты, которые существовали для въезда в страну и выезда, и т. д. Одним словом, идет переустройство общества, государства и экономики», — указал он.

Отвечая на вопрос о том, идет ли демократизация страны, Алишер Усманов заявил, что не любит это слово.