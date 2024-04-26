Узбекистан и Таджикистан планируют упростить транзитные грузовые перевозки, сообщает пресс-служба таджикистанского Министерства транспорта.

В рамках визита президента Шавката Мирзиёева в Таджикистан 18−19 апреля министры транспорта двух стран подписали протокол о внесении поправок в межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении от 8 марта 2018 года.

Согласно планируемым изменениям, при транзите для грузовых автомобилей будет отменено требование о наличии бланков разрешений (дозволов).

По данным Минтранса Таджикистана, изменения вступят в силу после ратификации протокола обеими странами.

Сейчас грузоперевозки между Таджикистаном и некоторыми странами Центральной Азии и Россией, в том числе транзитом через их территорию, осуществляются без разрешения, что позволяет существенно сократить время перевозки и риск порчи груза.

На сегодняшний день по территории Узбекистана и Таджикистана ежегодно осуществляется 1200 транзитных грузоперевозок.

В феврале на границе Таджикистана и Узбекистана (КПП «Фотехобод — Ойбек») простаивало большое количество грузовых автомобилей. По словам водителей, основной причиной было подорожание лицензии на пресечение границы для грузовых автомашин.