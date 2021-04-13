На реконструкцию фасада и ремонт здания Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана в Ташкенте планируется выделить 16,54 млрд сумов (около $1,57 млн по курсу Центробанка на 13 апреля). Информация об этом имеется на портале государственных закупок, обратила внимание «Газета.uz».





Согласно данным, опубликованным на портале, Управление по эксплуатации здания Законодательной палаты 10 февраля 2021 года заключило договор подряда с АО «Трест-12». Исполнителем подряда выступает СУ-5 компании.

Стоимость работ предварительно оценивается в 16,54 млрд сумов, которые будут профинансированы из государственного бюджета. Сумма будет уточнена по фактически выполненным объёмам работ и затратам подрядчика.





Как следует из документов, доступных на портале, распоряжением Кабинета министров №505-ф от 29 ноября 2020 года проект разрешено реализовать без тендера и проводить параллельное проектирование объекта. Окончание работ запланировано на июнь 2021 года.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что реконструкция административного здания на ул. Шарафа Рашидова, 5 в Ташкенте (бывшее здание Кабинета министров рядом с площадью Мустакиллик) со строительством автостоянки под фонтаном может обойтись бюджету в 431,5 млрд сумов. Подрядчиком этого проекта также выступает «Трест-12», среди акционеров которого указаны сын и жена министра строительства.

Другие госзакупки Законодательной палаты

1 июля 2020 года Управление по эксплуатации здания Законодательной палаты подписало договор подряда со Строительным объединением Администрации президента (СО АП). Договор предусматривает капитальный ремонт здания нижней палаты парламента с благоустройством территории, наружным освещением и оснащением мебелью и инвентарём (I этап). Стоимость работ оценена в 15,1 млрд сумов.

29 марта 2021 года управление заключило ещё один договор с СО АП на капитальный ремонт системы отопления, вентиляции, кондиционирования с оборудованием и связи здания Законодательной палаты. Стоимость проекта оценивается в 47,7 млрд сумов. Загруженные документы на сайте госзакупок по этому лоту оказались пустыми.